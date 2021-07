CORI Bush a fait les gros titres après ses commentaires sur le 4 juillet.

Cori Bush, 44 ans, est une politicienne démocrate de St. Louis MO.

Cori Bush est une politicienne Crédit : La Méga Agence

Qui est la représentante Cori Bush ?

Cori Anika Bush, originaire du Missouri, est une femme politique américaine, une infirmière diplômée, un pasteur et une militante.

Elle est actuellement la représentante des États-Unis pour le 1er district du Congrès du Missouri.

Avant sa carrière politique, elle a obtenu son diplôme d’infirmière à la Lutheran School of Nursing et a passé plus de dix ans à travailler comme infirmière, membre du clergé et assistante maternelle.

En 2011, elle a ouvert sa propre église à Saint-Louis, appelée Kingdom Embassy International Church, qui n’est restée ouverte que trois ans.

Fille d’un homme politique, Bush n’avait pas l’intention de se présenter aux élections, ce que les dirigeants communautaires lui ont demandé après avoir mené une manifestation en 2014 après la mort de Michael Brown Jr.

Selon sa biographie, elle a d’abord décliné l’offre de se présenter aux élections, mais a décidé de se présenter plus tard car « elle ne supportait pas de voir son fils ou sa fille devenir des hashtags d’injustice sans faire tout ce qu’elle pouvait pour les protéger ».

Bush s’est présenté pour la première fois en 2016, mais a perdu les élections avant de reprendre ses fonctions le 3 janvier 2021.

Bush est aussi pasteur Crédit : Alamy

Qu’a dit Cori Bush à propos du 4 juillet ?

Bush a commencé à suivre les tendances après avoir fait des commentaires sur le fait que le 4 juillet était une « fête blanche ».

Quand ils disent que le 4 juillet concerne la liberté américaine, souvenez-vous de ceci : la liberté à laquelle ils font référence est pour les blancs. Cette terre est une terre volée et les Noirs ne sont toujours pas libres. – Cori Bush (@CoriBush) 4 juillet 2021

Elle s’est adressée à Twitter le 4 juillet 2021 et a déclaré: « Quand ils disent que le 4 juillet concerne la liberté américaine, souvenez-vous de ceci: la liberté à laquelle ils font référence est pour les Blancs. Cette terre est une terre volée et les Noirs ne sont toujours pas libres. »

Dans un post de suivi, Bush a poursuivi : « Mettre fin à la guerre contre la drogue. Mettre fin à la violence policière. Mettre fin aux soins de santé, au logement et à l’apartheid en matière d’éducation. NOUS sommes les experts de notre propre libération. Et nous ne nous arrêterons pas tant qu’elle ne sera pas gagnée. »

Depuis que Bush a commencé à suivre les tendances, les critiques sont mitigées sur ce qu’elle a dit.

Le vétéran de l’US Air Force, Rob Maness, est intervenu et a répondu à ses commentaires, la qualifiant de « traître ».

Vous êtes une triste excuse pour un élu en exercice. Cette terre a été conquise et apprivoisée par des individus de toutes couleurs et vous les déshonorez. Tu es libre, libre de vivre dans n’importe quel autre pays que tu souhaites traître. — 🇺🇸Col. Rob Maness à la retraite. (@RobManess) 4 juillet 2021

« Cette terre a été conquise et apprivoisée par des individus de toutes couleurs et vous les déshonorez », a-t-il ajouté. « Tu es libre, libre de vivre dans n’importe quel autre pays que tu souhaites traître. »

Malgré les commentaires négatifs qu’elle a reçus, d’autres politiciens se sont précipités pour la soutenir.

Dis le, @CoriBush! C’est presque comme si tout notre pays avait subi un lavage de cerveau pour ignorer notre histoire – et comment ses pires éléments continuent aujourd’hui – malgré notre rhétorique d’autosatisfaction. https://t.co/yJ3PGR8yEU – Shahid Buttar pour le Congrès (@ShahidForChange) 4 juillet 2021

« Parlez-le, @CoriBush ! C’est presque comme si tout notre pays avait subi un lavage de cerveau pour ignorer notre histoire – et comment ses pires éléments se poursuivent aujourd’hui – malgré notre rhétorique d’autosatisfaction », a déclaré le candidat démocrate au Congrès Shahid Buttar.

NINTCHDBPICT000627715750 Crédit : Getty

Cori Bush a-t-elle des enfants ?

Bush est une mère célibataire de deux enfants, Zion, 21 ans, et Angel, 20 ans.

Sion est né prématurément et ne pesait qu’un peu plus d’une livre.

« Ses oreilles étaient toujours dans sa tête. Ses yeux étaient toujours soudés. Ses doigts étaient plus petits que du riz et sa peau était translucide », a déclaré Bush au magazine People en mai 2021. « … On nous a dit qu’il n’avait aucune chance de le faire. vie. »

Zion a dû passer quatre mois dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital, mais après avoir eu zéro pour cent de chance de vivre, il a survécu.

Bush est tombée enceinte de sa fille, Angel, quelques mois seulement après la naissance de Sion.

Bush s’est ouvert à People que 16 semaines après le début de sa grossesse avec Angel, elle a de nouveau commencé le travail précoce, et alors que ses médecins ont dit que le bébé ne valait pas la peine d’essayer de sauver, sa sœur est intervenue pour changer d’avis le médecin.

Après que sa sœur ait demandé aux médecins de faire quelque chose, ils ont fini par lui faire un cerclage cervical, qui est un point dans le col de l’utérus destiné à empêcher les accouchements précoces, afin qu’elle puisse mener Angel à terme, où elle est née en bonne santé.

« Voici à quoi ressemble le désespoir. Cette chaise qui vole dans un couloir », a déclaré Bush à propos de sa sœur lançant une chaise pour attirer l’attention du médecin. « Chaque jour, les femmes noires sont soumises à des traitements durs et racistes pendant la grossesse et l’accouchement. Chaque jour, des femmes noires meurent parce que le système nie notre humanité. »