Qui est la reine Rania de Jordanie et quelle est sa valeur nette ?

RANIA Al-Abdullah a été classée parmi les 100 femmes les plus puissantes au monde par le magazine Forbes.

Elle est l’épouse du roi Abdallah II et de la reine de Jordanie.

La reine Rania de Jordanie est une humanitaire, épouse, mère et femme d’affaires bien connue Crédit : AFP

Qui est la reine Rania de Jordanie ?

Rania est née le 31 août 1970 de son père Faisal Sedki Al-Yassin et de sa mère Ilham Yassin.

Elle a obtenu un diplôme en administration des affaires de l’Université américaine du Caire, en Égypte.

Après la guerre du Golfe, Rania et sa famille ont fui vers la Jordanie où elle a travaillé pour Citibank et Apple Inc. à Amman, en Jordanie.

C’est là qu’elle a rencontré le prince Abdallah de Jordanie.

Le couple s’est marié le 10 juin 1993, alors que Rania avait 22 ans, leur cérémonie de mariage étant considérée comme une fête nationale.

Lors de son mariage, le nouveau titre de Rania est devenu SAR la princesse Rania Al-Abdullah de Jordanie.

Qui est Rania Al Abdullah, reine consort de Jordanie ?

Après la mort du roi Hussein bin Talal le 7 février 1999, le prince Abdallah est devenu roi faisant de Rania la reine consort de Jordanie.

Le 22 mars 1999, Rania a été proclamée reine de Jordanie après l’accession au trône de son mari.

Son couronnement n’était jamais censé avoir lieu, mais le roi Abdallah l’a élevée au rang de reine avec Rania déclarant que c’était « un grand choc pour moi ».

Depuis qu’elle a pris le rôle de reine consort de Jordanie, Rania l’a fait sien – elle a plaidé pour un certain nombre de causes qui lui tiennent à cœur, notamment les droits des femmes et des enfants, les causes environnementales, une meilleure éducation et le développement de communautés jordaniennes fortes. .

Quel âge a la reine Rania ?

La reine Rania a 52 ans.

Elle est reine de Jordanie depuis 30 ans.

Elle est également mère de quatre enfants : le prince héritier Hussein (né en 1994), la princesse Iman (née en 1996), la princesse Salma (née en 2000) et le prince Hashem (né en 2005).

De quelle nationalité est la reine Rania ?

Rania est née à Koweït de parents palestiniens.

Elle a également des racines turques du côté de son grand-père.

La reine Rania est musulmane.

Quelles langues parle la reine Rania ?

La reine Rania parle couramment l’anglais, le farsi et l’arabe.

Elle a également étudié l’espagnol, le français et l’italien.

Ses compétences bilingues renforcent sa capacité à dialoguer avec des personnes du monde entier.

Quelle est la valeur nette de la reine Rania ?

Selon Celebrity Net Worth, la reine Rania a une valeur nette de 28 millions de livres sterling (35 millions de dollars).

Le magazine Forbes a classé Rania parmi les 100 femmes les plus puissantes au monde.

Malgré son immense fortune, la reine Rania travaille sans relâche pour un certain nombre d’organismes de bienfaisance, dont la Fondation Reine Rania pour l’éducation et le développement.

Comment la reine Rania a-t-elle rencontré le roi Abdallah ?

La reine Rania a rencontré le prince Abdallah lors d’un dîner.

Le couple est tombé follement amoureux et s’est fiancé deux mois plus tard.

Ils sont mariés depuis 30 ans.

Le roi Abdallah a parlé de sa femme dans un Wall Street Journal, en disant : « Elle est incroyablement forte… en fait, je ne sais pas s’il y a une autre femme dans le monde qui est aussi forte qu’elle. »