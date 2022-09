NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Camilla Parker Bowles est l’épouse du roi Charles III. Le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II est décédée à l’âge de 96 ans et était le monarque le plus ancien du Royaume-Uni. La mort de la reine a fait de son fils Charles le roi et de Camilla la reine consort. Bien que la réputation de Camilla se soit améliorée au fil des ans, elle était autrefois très ternie à cause du triangle amoureux qui s’est produit entre elle, le roi Charles III et feu la princesse Diana.

Camilla, née en 1947 à Londres, a rencontré le roi Charles lors d’un match de polo au début des années 1970 et ils sont sortis ensemble peu de temps après leur rencontre. Lorsque le roi Charles est parti poursuivre sa carrière dans la marine, Camilla s’est mariée à un officier de l’armée nommé Andrew Parker Bowles en 1973. Ils ont eu deux enfants, Tom et Laura avant leur divorce en 1995.

Le roi Charles était marié avant Camilla à Diana Spenser. Le roi Charles a épousé Diana en 1981, alors qu’elle avait 20 ans, et elle a reçu le titre de Diana, princesse de Galles. Ils ont eu deux fils, le prince William et le prince Harry.

MISES À JOUR EN DIRECT: LA REINE ELIZABETH II SE SOUVENIT DE L’ASSEMBLÉE DU ROI CHARLES III SUR LE TRÔNE BRITANNIQUE

En 1992, Diana et le roi se sont séparés et ont officiellement divorcé en 1996.

Dans les instants qui ont suivi leur séparation, la relation entre le roi Charles et la princesse Diana a commencé à prendre une tournure laide et publique. En 1993, une transcription a été divulguée d’une conversation privée et coquette entre le roi Charles et Camilla à partir de 1989.

QU’EST-CE QUE LA REINE CONSORT ? UN REGARD SUR LE TITRE CAMILLA, L’ÉPOUSE DU ROI CHARLES, A ÉTÉ DONNÉ APRÈS LA MORT DE LA REINE ELIZABETH

En 1994, le roi Charles a été interviewé à la télévision, où il a parlé de sa relation avec Camilla. On lui a demandé s’il avait été “fidèle et honorable” à Diana, ce à quoi Charles a répondu par un “oui, absolument”. On lui a alors demandé “Et vous étiez?” à quoi Charles a répondu en disant “Oui … jusqu’à ce qu’il soit irrémédiablement en panne, nous avons tous les deux essayé.”

COMMENT CAMILLA, LA DUCHESSE DE CORNWALL, A GAGNÉ LA REINE APRÈS UN “DÉBUT GLACÉ”: EXPERT ROYAL

En 1995, Diana a également fait une interview, où elle a été interrogée sur Camilla. “Nous étions trois dans ce mariage, donc il y avait un peu de monde”, a-t-elle déclaré.

En 1997, Diana a été tuée dans un accident de voiture à Paris alors qu’elle avait 36 ​​ans.

En 2005, Charles et Camilla se sont mariés et elle n’a pas reçu le titre de princesse de Galles de Diana, par respect pour la défunte princesse, mais a obtenu le titre de duchesse de Cornouailles.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Lors de leur mariage, il a été annoncé que lorsque le moment serait venu pour Charles de monter sur le trône, Camilla recevrait le titre de princesse consort, plutôt que de reine consort, qui est le titre généralement donné à l’épouse d’un roi.

Au fil des ans, Camilla a apporté son soutien à son mari et a entrepris un travail caritatif notable. Au fil des années, sa réputation publique négative a commencé à remonter.

LE ROI CHARLES III ARRIVE À UNE FOULE ÉNORME À L’EXTÉRIEUR DU PALAIS DE BUCKINGHAM APRÈS LA MORT DE LA REINE ELIZABETH

En février 2022, la reine a annoncé que lorsque Charles monterait sur le trône, elle serait connue sous le nom de reine consort au lieu de princesse consort, comme cela avait été annoncé précédemment. L’une des principales responsabilités de la reine consort est de soutenir le roi.

À la mort de la reine Elizabeth en septembre 2022, le roi Charles III a pris le pouvoir, donnant à Camilla le titre de reine consort. Elle participera à une cérémonie de couronnement similaire, mais plus simple.