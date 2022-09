CAMILLA est mariée au roi Charles III et est la reine consort de Grande-Bretagne.

Avant de Camille marié Le roi Charles III elle était connue sous le nom de Camilla Parker-Bowles, voici tout ce que vous devez savoir sur la royale senior.

Camilla Parker Bowles avec son mari le prince Charles Crédit : Document – Getty

Quel âge a la reine Camilla ?

Camilla Parker Bowles est née le 17 juillet 1947 et a 75 ans. Elle a grandi dans l’East Sussex et a épousé en 1973 l’officier de l’armée britannique Andrew Parker Bowles avec qui elle a deux enfants. Le couple a finalement divorcé en 1995, Camilla épousant le roi Charles III. Elle a été félicitée pour avoir sauvé Charles des profondeurs du malheur – et même pour avoir aidé à sauver la monarchie.

Quand était son mariage avec Charles?

Camilla a épousé Charles, qui était alors le prince de Galles, lors d’une cérémonie civile en 2005. Le couple s’est marié à Windsor Guildhall, avec une bénédiction ensuite télévisée. Feu la reine Elizabeth II et le prince Philip n’ont pas assisté au mariage, bien que la reine ait consenti au mariage du couple. Le mariage du couple a marqué la première fois qu’un Famille royale membre s’est marié lors d’une cérémonie civile en Angleterre.

Qui sont ses enfants ?

Camilla est la mère de Laura Lopes et de Tom Parker Bowles. Laura est une conservatrice d’art britannique qui a épousé Harry Lopes en 2006. Le couple a eu trois enfants ensemble, dont sa fille, Eliza, qui était demoiselle d’honneur au mariage de Kate et Wills en 2011. Tom Parker Bowles, 42 ans, est un écrivain gastronomique. et critique. Auteur de plusieurs livres de cuisine, il a également présenté plusieurs émissions gastronomiques à la télévision. Il a épousé la rédactrice de mode Sara Buys en 2005. Les fils de Charles, William et Harry, adoreraient également leur belle-mère. Mais l’auteur Christopher Andersen a affirmé que William et Kate Middleton avaient failli “rompre par Camilla”, affirme un auteur. On dit qu’elle voulait que le fils aîné de Charles rompe avec Kate “jolie mais sombre”, en partie à cause de ses racines “basses”.

Qu’est-ce qu’une reine consort ?

Le titre de reine consort est donné à l’épouse d’un roi au pouvoir. Les reines consorts peuvent devenir reines douairières ou reines mères après la mort du roi. Ils peuvent également recevoir le titre de reine régente si l’héritier du trône est trop jeune pour être couronné. Camilla est devenue reine consort après la mort de feu la reine Elizabeth II et détient la version féminine du titre monarchique de Charles sans pouvoirs constitutionnels.

Rôles et titres royaux expliqués

Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe de nouvelles de The Sun Online ? Envoyez-nous un e-mail à tips@the-sun.co.uk ou appelez le 0207 782 4368 . Nous payons aussi pour les vidéos. Cliquez ici pour télécharger le vôtre