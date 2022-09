Qui est la pro de Strictly Come Dancing Lauren Oakley ?

CHAQUE année, les fans ont hâte que Strictly revienne – et maintenant il est enfin de retour.

Avec la série 2022 vient Lauren Oakley, qui est l’une des quatre nouvelles danseuses qui ont rejoint la formation professionnelle.

Qui est Lauren Oakley et quels concours a-t-elle remportés ?

Née et élevée à Birmingham, Lauren Oakley a appris à danser pour la première fois à l’âge de deux ans.

La star a remporté des concours de latin et de salle de bal tout au long de sa carrière.

Lauren a également fait le tour du monde lors de son passage au spectacle Burn The Floor.

Le danseur globe-trotter a également été sur la route avec les légendes de Strictly Giovanni Pernice et Anton Du Beke.

Quand a-t-elle rejoint Strictly Come Dancing ?

Lucky Lauren rejoint les autres nouveaux danseurs professionnels qui ont été ajoutés à la programmation de la série Strictly’s 2022.

Il a été révélé qu’il faisait désormais partie de la formation professionnelle, aux côtés de la championne de danse latine Michelle Tsiakkas, du champion national chinois Carlos Gu et du champion italien d’Amérique latine Vito Coppola.

Annonçant la nouvelle sur Twitter, la BBC a déclaré: “Bienvenue Carlos, Lauren, Michelle et Vito qui rejoignent l’émission et font partie du plus grand line-up professionnel de l’histoire de #Strictly!”

En rejoignant l’émission à succès de la BBC, Lauren a déclaré: «J’ai grandi en regardant Strictly, espérant toujours qu’un jour je pourrais faire partie de la meilleure émission de télévision, en faisant ce que j’aime le plus.

« Maintenant que cela se produit, cela ne semble pas réel. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure pailletée et de rejoindre cette incroyable famille.





Laurent est-il marié et a-t-il des enfants ?

Lauren est heureusement mariée à son mari Maximiliano Omar Montes de Oca, qu’elle aurait épousé en 2019.

En août 2022, elle a posté une jolie photo d’elle et de Max et a écrit à côté : « Appréciation du mari – parce qu’il ne reçoit aucun de mes insta (ou temps réel) ”

On ne sait pas grand-chose de lui et on ne sait pas s’ils ont des enfants.

Puis-je suivre Lauren sur Instagram ?

Lauren est très présente sur sa page Instagram et compte 19,5 000 abonnés impressionnants (en septembre 2022), qui ne manqueront pas d’augmenter après avoir été sur Strictly.

La danseuse utilise la plateforme pour montrer ses mouvements de danse et publier des photos de son style de vie glamour.

Vous pouvez suivre Lauren sur Instagram @ilaurenmayoakley.