Qui est la princesse Olga Romanoff et quel est son lien avec le roi Charles ?

LA PRINCESSE Olga Romanoff est une royale russe liée à la monarchie britannique.

En 2022, il a été révélé que la princesse rejoindrait le casting de la nouvelle série E4 The Big Celebrity Detox.

Olga Romanoff est une cousine éloignée de feu la reine Elizabeth II et de son fils le roi Charles III. Crédit : Getty

Qui est la princesse Olga Romanoff ?

La princesse est née le 8 avril 1950 et est le plus jeune enfant du prince Andrei Alexandrovitch de Russie issu de son deuxième mariage avec Nadine Sylvia Ada McDougall.

La royale née à Londres vit toujours dans la maison restaurée du XIIIe siècle dans laquelle elle a grandi, Provender House, près de Faversham, dans le Kent.

Son mécène organise de nombreux événements pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives qu’elle soutient.

Le Russian Summer Ball et le Russian Debutante Ball à Londres ne sont que deux des événements les plus prestigieux qu’elle a soutenus.

Participer à The Big Celebrity Detox n’est pas la première fois que la princesse Olga apparaît dans une série de télé-réalité.

En 2005, elle a été présentée sur Australian Princess entraînant des femmes australiennes ordinaires à devenir des femmes nobles.

La princesse Olga a également joué dans l’émission ITV Keeping Up With The Aristocrats, où elle a évoqué la possibilité de retrouver l’amour.

Elle a déclaré dans l’émission : “Le type d’homme que j’ai toujours aimé est un tueur entraîné, un ex-SAS, un ex-forces spéciales… J’ai toujours aimé l’idée d’une relation parfaite et d’une romance, mais j’ai un don. pour avoir choisi les mauvaises personnes.”

En octobre 2017, elle a publié un livre intitulé Princess Olga, A Wild And Barefoot Romanov.

Elle a accueilli quatre enfants avec son ex-mari Thomas Mathew, qu’elle a épousé en 1975, avant de divorcer en 1989.

Leur plus jeune enfant, Thomas, est décédé à 18 mois d’une malformation cardiaque congénitale.

Leurs enfants survivants sont Nicholas, Francis-Alexander et Alexandra.

Comment est-elle liée au roi Charles?

Le père de la princesse Olga, le prince Andrei, était le neveu aîné du tsar Nicolas II, faisant du dernier tsar russe, le grand-oncle de la princesse Olga.

Le tsar Nicolas II était le cousin germain du roi George V, qui était le grand-père de feu la reine Elizabeth II et l’arrière-grand-père du roi Charles III.

La princesse Olga est une cousine éloignée de la reine Elizabeth II et du roi Charles III.

En janvier 2022 lors de son apparition dans Keeping Up With The Aristocrats, la princesse a mentionné la détermination de sa mère à l’installer avec le nouveau roi Charles III.

Elle a déclaré dans le programme: “J’aurais été une femme terrible, terrible pour le pauvre vieux Charles, une évasion étroite … Je déteste les diadèmes.”