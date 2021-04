SCARLETTE Douglas a connu une carrière extrêmement variée qui l’a amenée à entreprendre plusieurs projets, dont deux particulièrement similaires.

Le présentateur fait partie de l’équipe A Place in The Sun depuis la création de l’émission en 2015.

Qui est Scarlette Douglas?

Bien que Scarlette ait passé une grande partie de sa carrière dans l’industrie du divertissement, elle a en fait commencé comme footballeuse.

Inspirée par ses frères aînés et leur amour du jeu, Scarlette a brièvement joué pour Arsenal lorsqu’elle était enfant, mais en vieillissant elle-même, ses principaux passe-temps dans la vie étaient la danse, le chant et le théâtre, qu’elle a tous étudiés professionnellement pendant trois ans. à partir de 16 ans.

Après avoir quitté l’université, Scarlette s’est principalement concentrée sur le théâtre musical – en jouant dans un certain nombre de spectacles de West End ainsi qu’en tant que danseuse de spectacle pour des artistes comme CeeLo Green et Paloma Faith.

En 2012, Scarlette s’est essayée à sa dernière entreprise: le développement immobilier. Un autre passe-temps inspiré par ses frères et sœurs, qui l’avaient fait depuis de nombreuses années auparavant et qui ont décidé de la prendre sous leur aile et de la guider.

C’est ce développement qui l’a finalement amenée à devenir un pilier de A Place in The Sun pendant six ans.

Sur quelles émissions télévisées Scarlette Douglas est-elle apparue?

Scarlette a d’abord goûté à la télévision en 2011 après avoir terminé deuxième dans une recherche mondiale du « prochain grand nom de l’hébergement », ce qui a donné l’occasion d’aller à Los Angeles pour interviewer des célébrités sur le tapis rouge.

Auparavant, elle avait été couronnée gagnante d’un concours national avec MTV et Freederm pour être une «présentatrice pendant une semaine».

Scarlette a animé son propre bulletin d’information, diffusé au Royaume-Uni pour MTV News. À peine deux ans plus tard, elle a dirigé la couverture de Virgin Media Pioneers du V Festival 2013.

En dehors de la télévision, Scarlette a dansé dans un certain nombre de films hollywoodiens, modelés pour divers créateurs de mode, coiffeurs et labels, chanté dans divers groupes de filles et chorégraphié une variété de spectacles sur scène.

Quelle est la valeur nette de Scarlette Douglas?

Selon AllStarBio, Scarlette a une valeur nette de 200 000 £.

L’essentiel de ses revenus provient de ses rôles de présentatrice TV parallèlement à sa carrière théâtrale.

Fait intéressant, le père de Scarlette possédait la toute première station de radio légale urbaine, soul et R&B au Royaume-Uni.

Entourée de musique dès son plus jeune âge, Scarlette a beaucoup appris sur la musique soul et à partir de là, elle a toujours aspiré à être une interprète sous une forme ou une autre.

Tout comme son père, Scarlette a toujours aimé la radio et a terminé dans le top cinq des « Kiss Chosen One » de Kiss FM sur des milliers de candidats en 2013.

Scarlette Douglas est-elle mariée?

Scarlette n’a pas encore fait le lien, mais depuis un an, le présentateur est avec le musicien né à Manchester et le candidat de The Voice Lyndrik Xela.

Le couple s’est rencontré pour la première fois il y a 12 ans lorsqu’ils ont joué l’un à côté de l’autre dans l’émission Thriller Live de West End.





La star du petit écran a admis qu’il était «difficile» d’équilibrer son horaire de travail et sa vie à la maison, étant donné le temps qu’elle passe à l’étranger à tourner A Place in The Sun.

L’expert immobilier a expliqué qu’elle travaille souvent «des heures folles» et qu’elle est souvent loin de la maison qu’ils partagent ensemble.

Elle a dit: «La partie la plus difficile, eh bien, il y a certaines choses qui sont un peu délicates.

«J’ai fait cette émission principalement en étant célibataire et j’ai maintenant un partenaire.»

Scarlette a ajouté: «Nous sommes ensemble depuis [the first] lockdown et nous nous connaissons depuis des années et nous nous sommes maintenant réunis.

«Mais c’est un peu difficile de partir parce que je le laisse à la maison et il fait son truc et je suis absent. Mes heures peuvent parfois être folles, alors je suppose que c’est ce qui est difficile.

Scarlette n’a pas d’enfants.