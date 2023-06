Qui est la plus jeune maman britannique, Tressa Middleton ?

TRESSA MIDDLETON a fait la une des journaux en 2006 pour sa grossesse pré-adolescente qui, à l’époque, a fait d’elle la plus jeune maman de Grande-Bretagne.

La femme, originaire d’Écosse, a subi plusieurs déchirements dans les années qui ont suivi, mais a depuis changé sa vie et accueilli plusieurs autres enfants.

Tressa Middleton – qui à un moment donné était la plus jeune maman de Grande-Bretagne après être tombée enceinte à 11 ans – est avec son partenaire Darren Young depuis qu’elle est à la fin de son adolescence Crédit : Andrew Barr Photography

Qui est Tressa Middleton ?

Tressa est une jeune femme de Bathgate, West Lothian, qui a fait la une des journaux en 2006 lorsqu’elle est tombée enceinte de son premier enfant à l’âge de 11 ans.

Cela a fait d’elle la plus jeune maman du Royaume-Uni à l’époque.

Elle a occupé ce titre jusqu’en 2021, lorsque The Sun a révélé qu’une fille de 11 ans avait accouché après être tombée enceinte à l’âge de dix ans.

Quand Tressa Middleton a-t-elle donné naissance à son premier enfant ?

Tressa est tombée enceinte à l’âge de 11 ans après avoir été violée par son frère, Jason, en 2006.

Elle a ensuite accouché à l’âge de 12 ans et elle et sa fille ont été placées sous protection trois semaines après la naissance.

Au début, Tressa a affirmé que son bébé avait été conçu lorsqu’elle avait couché avec quelqu’un alors qu’elle était ivre.

Mais après que sa fille ait eu deux ans, Tressa a craqué et a dit la vérité à un travailleur social.

La fille de Tressa a été retirée de sa garde et adoptée en 2008 et Jason a été emprisonné pendant quatre ans en 2009.

Tressa a ensuite passé trois ans dans et hors des maisons de soins et est tombée dans une spirale d’abus d’alcool et d’héroïne, mais a depuis combattu la dépression et ses problèmes de dépendance.

Combien d’enfants a Tressa Middleton ?

En juin 2023, il a été révélé que Tressa attendait son quatrième enfant.

La nouvelle a été annoncée sur Facebook, Tressa publiant une image numérisée d’elle et du bébé à naître de son partenaire Darren Young.

Dans le message, Tressa a également confirmé que le bébé était une autre fille.

Elle a écrit: « Alors les gars, c’est une autre fille! Je n’arrive pas à y croire, quatre filles, bonne chance Darren. »

Le couple, qui a déjà deux filles, accueillera leur nouveau-né en octobre 2023.

Arihanna, la première fille du couple, est née en octobre 2018.

Le petit pesait 8 lb 1 oz et a été accueilli dans le monde après un travail de 24 heures.

Sa sœur cadette a ensuite suivi en 2022.

Tressa a déjà parlé de son chagrin face au fait qu’elle n’a pas pu garder son premier bébé.

La mère a dit qu’elle se sentait coupable qu’Arihanna soit élevée avec sa mère biologique, mais sa fille aînée n’en a pas eu l’occasion.

Tressa a également déclaré qu’elle parlait à Arihanna de sa sœur aînée et espérait que les filles se rencontreraient un jour.

Tressa et Darren ont également malheureusement fait une fausse couche avant d’accueillir Arihanna, alors que Tressa avait 18 ans.

Tressa Middleton est-elle mariée ?

Tressa n’est pas mariée mais est avec son partenaire Darren depuis qu’elle est adolescente.

Elle a crédité Darren de l’avoir aidée à changer sa vie et à surmonter ses problèmes de dépression et de dépendance passés.