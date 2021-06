Qui est la petite amie de Vladimir Poutine, Alina Kabaeva ?

Selon les rumeurs, le président russe Vladimir Poutine serait lié de manière romantique à un gymnaste depuis plus d’une décennie.

La médaillée d’or olympique Alina Kabaeva, 38 ans, est la petite amie de longue date du président russe et serait la mère des jumeaux de Poutine.

Alina Kabaeva est la prétendue petite amie de longue date du président russe Vladimir Poutine

Qui est Alina Kabaeva ?

Née en 1983 en Ouzbékistan, alors membre de l’Union soviétique, Kabaeva a grandi dans une famille de sportifs.

Mais dès l’âge de trois ans, Kabaeva a commencé sa propre carrière sportive en gymnastique rythmique, devenue une étoile montante à l’adolescence.

Elle a ensuite remporté l’or aux Jeux d’Athènes en 2004 et le bronze aux Jeux de 2000 à Sydney.

Le Kremlin a constamment nié que le médaillé d’or olympique était la première dame secrète de Poutine, mais les spéculations sur l’ancien député loyaliste ont persisté, y compris les affirmations selon lesquelles ils auraient des enfants ensemble.

Un très sympathique président russe Vladimir Poutine serre la main d'Alina Kabayeva deux ans avant qu'ils n'aient commencé une relation en 2008

Le glamour de 38 ans est arrivé seul dans un bureau de vote du centre de Moscou pour l’élection présidentielle de 2018, mais semblait porter une alliance.

Lorsqu’on lui a demandé pour qui elle votait, elle a refusé de répondre – mais elle a précisé: « Il va sûrement gagner. »

Est-elle l’amante de Vladimir Poutine ?

Kabeava a été lié pour la première fois à Poutine en 2008 lorsqu’il a été rapporté par un journal moscovite dirigé par le magnat des médias et ancien espion du KGB Alexander Lebedev.

Vlad a divorcé de sa femme Lyudmila en 2013 et refuse de parler de sa vie privée.

Kabaeva – surnommée « la première maîtresse de Russie » – a officiellement nié qu’elle était la partenaire du président russe, mais cela n’a pas empêché les rumeurs selon lesquelles le couple est fiancé, marié et a même une famille secrète ensemble.

En 2016, Kabaeva est apparue en public portant une bague au doigt de son mariage, qu’elle semblait tenter de cacher aux caméras.

Poutine et Kabaeva auraient une relation amoureuse depuis plus d'une décennie

Elle portait à nouveau la bague lors d’une rare interview télévisée dans laquelle la question que tous les Russes voulaient poser n’était jamais abordée.

En février 2017, Kabaeva a fait une autre apparition publique, montrant apparemment son alliance. lors d’un tournoi de gymnastique à Moscou.

Et en juillet de la même année, Vlad a presque accidentellement révélé une femme mystérieuse dans sa vie lorsqu’il a été filmé en train d’ouvrir une portière de voiture avant de la claquer rapidement.

Des mois plus tard, Kabaeva a encore une fois taquiné les Russes en montrant ce qui semblait être une alliance lors d’une sortie en Italie.

Alina Kabaeva a-t-elle eu des jumeaux avec Vladimir Poutine ?

L’ex-gymnaste aurait une famille secrète avec Poutine.

En 2017, il y avait des rumeurs selon lesquelles Kabaeva était enceinte lorsqu’elle a assisté à une compétition de gymnastique pour filles à Moscou vêtue d’une robe rouge ample – qui semblait cacher une bosse.

Un journal russe a ensuite rapporté que les deux hommes étaient fiancés – mais l’histoire a été démentie et le journal a été fermé par les autorités du Kremlin.

Alina Kabaeva aurait donné naissance aux jumeaux de Poutine

Les histoires selon lesquelles le couple avait plusieurs enfants ont persisté après qu’ils ont été photographiés ensemble, forçant Kabaeva à finalement nier avoir jamais accouché.

Une source moscovite a déclaré au Sun : « Poutine est un homme extrêmement privé – il cache ses deux filles adultes sous de fausses pièces d’identité depuis des années. Même maintenant, bien qu’il en parle de temps en temps, il ne les nomme jamais.

« Si Alina a donné naissance à ses enfants, le fait qu’elle se cache pourrait être l’un des indices les plus forts indiquant cela. Il est obsédé par la sécurité de sa famille.

Alina Kabaeva a-t-elle disparu ?

Kabaeva n’a pas été vue ni entendue pendant plus de deux ans, mais en mai 2021, elle a fait une rare déclaration publique à l’encontre de l’équipe féminine de gymnastique de Russie.

La star olympique a déclaré à l’équipe féminine de gymnastique de Russie qu’elle était « prête et prête à gagner pour votre pays » aux Jeux olympiques.

Sa déclaration via la Fédération russe de gymnastique est intervenue quelques jours après que les fans se soient plaints de ne pas savoir comment contacter la disparue Kabaeva le jour de son anniversaire.

Selon le Courrier quotidien, Kabaeva n’a pas été photographiée ou filmée dans sa dernière déclaration, mais a été citée en disant à l’équipe féminine de gymnastique de Russie : « Je suis très heureuse que nous soyons toutes revenues à la vie que nous avions, avec l’entraînement, les compétitions, les tournois et les Jeux olympiques.

« Je sais que chacun d’entre vous a travaillé et s’est entraîné dur, et que maintenant vous êtes prêt et prêt à gagner pour votre pays, pour ceux qui vous soutiennent.

Alina Kabaeva a nié à plusieurs reprises tout attachement au président russe Vladimir Poutine

« En ce moment tant attendu et excitant, je veux que vous sachiez que vous êtes aimé, soutenu, que les gens croient en vous. »

Elle a déclaré : « Je prierai pour vous et je regarderai les compétitions.