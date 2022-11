Qui est la petite amie de Matt Hancock, Gina Coladangelo ?

GINA COLADENGELO est bien connue pour être l’ancienne assistante de Matt Hancock et maintenant sa petite amie.

Matt Hancock et Gina sont devenus notoires après avoir eu une liaison qui a conduit à la démission de l’ancien secrétaire à la Santé en juillet 2021.

Gina Coladangelo est la petite amie de Matt Hancock et ancienne assistante Crédit : Reuters

Qui est Gina Coladangelo ?

Gina Coladangelo est députée et je suis la petite amie de Matt Hancock, finaliste d’une célébrité.

Elle est actuellement en Australie en attendant que son partenaire quitte la jungle I’m A Celebrity ce soir.

Auparavant, Gina était directrice des communications chez Oliver Bonas – un magasin de mode et de style de vie fondé par son mari à l’époque, Oliver Tress.

Matt Hancock a secrètement nommé Coladangelo au ministère de la Santé et des Affaires sociales en tant que conseiller non rémunéré sur un contrat de six mois en mars 2020.

Hancock a ensuite nommé Coladangelo en tant que directrice non exécutive du DHSC, ce qui signifie qu’elle était membre du conseil d’administration qui contrôle le département.

Le Sun avait révélé que la mère de trois enfants avait un laissez-passer parlementaire, pendant deux mois, lui donnant un accès non réglementé au palais de Westminster.

Il portait le nom de famille de son mari, qu’elle n’utilise pas professionnellement, et était parrainé par Lord Bethell.

En septembre 2022, Gina avait été administratrice de l’association caritative UK Youth.

Cependant, après seulement deux mois, le Daily Mail a rapporté qu’elle avait démissionné de son rôle dans le marketing et les communications pour l’organisme de bienfaisance.

Gina a trois enfants de sa précédente relation.

Quand la liaison entre Gina Coladangelo et Matt Hancock a-t-elle commencé ?

À la suite de sa nomination controversée, le couple a fait l’objet d’allégations de « chumocratie » en novembre 2020, lorsqu’elle est apparue, elle avait accompagné Hancock à des réunions confidentielles avec des fonctionnaires et visité le n° 10.

Après, Gina a été vue en train de quitter Downing Street avec le secrétaire à la Santé à plusieurs reprises.

Une source a déclaré au Sunday Times l’année dernière : « Avant que Matt ne fasse quoi que ce soit d’important, il parlera à Gina. Elle sait tout.

Cependant, selon un lanceur d’alerte, la rumeur se serait rapprochée alors qu’ils commençaient à passer plus de temps dans le bureau de Hancock à Whitehall.

Juste après 15 heures le 6 mai – alors que le reste de Westminster était absorbé par les élections locales – M. Hancock a été photographié en train d’embrasser et d’embrasser son assistant.

Le lanceur d’alerte, qui travaillait auparavant au département, a ajouté que le couple avait régulièrement été pris dans des corps à corps alors que Matt avait été aperçu en train d’avoir une liaison avec Mme Coladangelo mariée.

La source a déclaré: “Ils ont essayé de garder le secret, mais tout le monde sait ce qui se passe à l’intérieur d’un bâtiment comme celui-là.

«Je suis juste étonné qu’il ait été si effronté à ce sujet alors qu’il était secrétaire d’État.

“Cela a également choqué les gens parce qu’il l’a placée dans un rôle aussi important et financé par l’État et c’est ce qu’ils font pendant les heures de bureau quand tout le monde travaille dur.”

Matt Hancock a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé le 26 juin à la suite des pressions croissantes de ses collègues au sein du Parti conservateur.

Comment a-t-elle rencontré Matt Hancock ?

Gina Coladangelo a rencontré Matt Hancock pour la première fois à l’Université d’Oxford au début des années 2000, alors qu’elle travaillait ensemble à la radio étudiante.

Entre 1995 et 1998, Gina a étudié la politique, la philosophie et l’économie (PPE) – le même diplôme que M. Hancock.

Bien que le couple soit resté ami, Matt a épousé Martha Hoyer Millar en 2006.

Son grand-père, le 1er baron Inchyra, était ambassadeur britannique en Allemagne de l’Ouest, et son arrière-grand-père était le 1er vicomte Camrose.

Qu’a-t-elle fait chez Oliver Bonas ?

Gina Coladangelo était directrice du marketing et des communications chez Oliver Bonas.

Elle a occupé ce poste entre juin 2014 et juin 2021.

Selon sa page LinkedIn, elle devait “superviser et surveiller les performances”.

Elle déclare : « J’ai plus de vingt ans d’expérience dans la gestion d’entreprise et le marketing et la communication, avec un accent sur le commerce de détail, la santé, le tiers secteur et l’énergie.

“Expertise marketing dans les relations avec les médias, les campagnes auprès des consommateurs, les médias sociaux, la stratégie numérique, les collaborations stratégiques, les communications internes, la gestion des problèmes et les affaires publiques.”