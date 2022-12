Qui est la petite amie de Joao Felix, Magui Corceiro, et depuis combien de temps sont-ils ensemble ?

JOAO Felix est l’un des jeunes footballeurs les plus prometteurs de la planète, avec une performance exceptionnelle contre la Suisse lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022, renforçant encore sa réputation.

Felix sort actuellement avec une célébrité portugaise bien connue. Magui Corceiro est l’un des mannequins les plus célèbres du Portugal, mais qui est-elle et depuis combien de temps sont-ils ensemble ? Voici ce que nous savons.

Corceiro sort avec le footballeur portugais Joao Felix depuis 2019 après avoir parlé sur Instagram

Qui est la petite amie de Joao Felix, Magui Corceiro ?

Magarida Corceiro, plus connue sous le nom de Magui, est une actrice et mannequin portugaise, née le 26 octobre 2002.

Elle est née à Santarem, dans la région de Lisbonne au Portugal.

Corceiro a d’abord gagné en popularité lorsqu’elle a commencé à travailler pour les maillots de bain Missus en tant que mannequin.

Elle est actuellement représentée par l’agence de mannequins portugaise Central Models, qui se concentre sur la représentation des talents locaux.

La beauté blonde est depuis apparue sur un certain nombre de feuilletons portugais et en 2020, est apparue sur la version portugaise de Dancing with the Stars.

Quand Joao Felix et Magui Corceiro se sont-ils rencontrés et depuis combien de temps sont-ils ensemble ?

On pense que Felix et Corceiro ont commencé à se fréquenter en 2019. Felix avait 20 ans et Corceiro avait 17 ans à l’époque.

Felix venait de signer pour le club espagnol de l’Atletico Madrid en provenance du club portugais du SL Benfica au moment de leur rencontre.

Corceiro a expliqué que le couple avait des amis communs sur Instagram. Après que Felix l’ait contactée par messages directs sur la plateforme sociale, ils ont commencé à sortir ensemble.

Leur relation a fait l’objet d’un examen minutieux en 2022 après que Corceiro ait été accusé d’avoir eu une liaison avec le défenseur du Sporting Lisbon, Pedro Porro.

Cependant, elle et Felix ont nié ces affirmations et, Corceiro affirmant qu’ils ne sont que des amis.

La saga a conduit Felix à tweeter pour soutenir son partenaire, en disant : “L’image de Magui est ternie par des bêtises ! Personne n’a trahi personne, arrêtez ça.”

Est-ce que Magui Corceiro a Instagram ?

Corceiro compte plus d’un million d’abonnés sur Instagram et est vérifié sur la plateforme.

Ses postes varient, mais beaucoup d’entre eux visent à promouvoir des marques avec lesquelles elle est en partenariat, telles que des entreprises de maquillage et de vêtements.

La biographie de la star en haut de sa page la décrit comme une actrice, avec des liens vers les adresses e-mail de son équipe de direction et d’autres représentants.