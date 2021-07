Qui est la petite amie de Jeff Bezos, Lauren Sanchez ?

LAUREN Wendy Sanchez a fait la une des journaux lorsqu’elle a commencé à sortir avec le milliardaire Jeff Bezos.

L’homme de 51 ans et Bezos ont traversé deux années tumultueuses depuis leur sortie en couple.

Qui est Lauren Sanchez ?

Issue d’humbles débuts, Lauren Sanchez a commencé sa carrière en tant qu’assistante de bureau chez KCOP-TV à LA.

Elle a ensuite gravi les échelons pour devenir présentatrice de télévision et journaliste pour KTVK-TV et Extra à Phoenix.

Au début de sa carrière, elle est passée de Fox Sports Net, où elle a remporté plusieurs nominations aux Emmy, à d’autres médias et chaînes de télévision comme KTTV et The View.

Elle était l’ancienne co-animatrice de Fox’s Good Day LA de 2011 à 2017.

En 2005, Sanchez est devenu l’hôte original de So You Think You Can Dance de Fox.

Elle a fait diverses apparitions dans des films à succès tels que The Dark Knight, Fight Club et The Day After Tomorrow.

Sanchez continue de travailler occasionnellement sur Fox’s Good Day LA, Extra et d’autres émissions de télévision.

Diplômée de pilote d’hélicoptère, elle est spécialisée dans le tournage aérien et possède sa propre société de tournage aérien – Black Ops Aviation, qu’elle a fondée en 2016.

Elle se concentre maintenant sur des projets de cinéma et de télévision qui lui permettent d’utiliser ses compétences en tant que pilote breveté.

Quand Jeff Bezos a-t-il commencé à sortir avec Lauren Sanchez ?

On pense que Lauren et Jeff Bezos ont une aventure depuis janvier 2018 une photo a émergé d’aussi loin qu’avril 2018 d’eux dégustant un repas ensemble.

Il a été réclamé le 10 janvier 2019 ce milliardaire Bezos avait vu secrètement Sanchez alors qu’il était marié à MacKenzie Scott.

L’affaire a été révélée lorsque Bezos a accusé le National Enquirer de l’avoir fait chanter dans un article de blog tristement célèbre en février 2019.

Il se murmure également que Bezos a fait son annonce de divorce de la femme Mac Kenzie croyant que des photos de lui-même et de Sanchez pourraient bientôt être rendues publiques.

En février 2019, Bezos les a dénoncés en réponse au « chantage » de The National Enquirer.

Ils se fréquentent publiquement depuis que le divorce de Bezos a été finalisé en avril 2019.

Depuis qu’il est devenu public, le couple a été photographié à Wimbledon et se détendait sur un yacht de luxe au large de l’île francophone des Caraïbes, Saint-Barth en 2019.

En décembre 2019, Bezos est aurait donné à Sanchez un 50e anniversaire fastueux soirée impliquant un dîner privé ainsi qu’une soirée avec des invités tels que Katy Perry, Orlando Bloom et Timothée Chalamet.

Sanchez et Bezos ont été aperçus en train de dîner à Nobu à Los Angeles quelques jours avant son Lancement spatial de Blue Origin le 20 juillet 2021.

Lauren Sanchez était-elle mariée ?

Sanchez a épousé Patrick Whitesell en 2005.

Il est un agent de stars dont Matt Damon, Christian Bale, Kevin Costner, et Hugh Jackman.

Des sources ont déclaré au New York Post que Bezos et Sanchez se sont connus via Whitesell.

Whitesell et le glamour Sanchez se sont séparés à l’automne 2018 et elle s’est rapprochée de Bezos après être venue travailler pour sa société spatiale Blue Origin.

Sanchez a ensuite été franc avec son mari après Bezos réponse au « chantage » de The National Enquirer.

En avril 2019, Sanchez et Whitesell ont demandé le divorce, qui a été finalisé en octobre de cette année-là.

Combien d’enfants a-t-elle ?

Sanchez a trois enfants.

Elle a eu son fils Niko en 2001 de sa relation avec l’ancien ailier rapproché de la NFL, Tony Gonzalez.

Après avoir épousé Whitesell en août 2005, le couple a eu deux enfants ensemble.

Leur fils Evan est né en 2006.

Pendant ce temps, leur fille Ella est née en 2008.

Il est entendu que Bezos partage la garde à 50/50 de ses quatre enfants avec son ex-femme.

