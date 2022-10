CHRIS Packham est devenu célèbre dans les années 80 sur The Really Wild Show.

Depuis lors, le présentateur d’Autumnwatch a une armée de fans, certains se demandant s’il a une femme spéciale dans sa vie.

Caractéristiques de Rex

Chris Packham et sa partenaire de longue date Charlotte Corney[/caption]

Qui est la petite amie de Chris Packham, Charlotte Corney ?

La petite amie de Chris, Charlotte, est également une amoureuse des animaux et de la nature.

À tel point qu’elle possède en fait un zoo.

Charlotte est la fière propriétaire du zoo de l’île de Wight qui se trouve à Sandown.

Le sanctuaire se concentre en grande partie sur les grands félins et les animaux malgaches

Depuis combien de temps se fréquentent-ils ?

Le couple s’est rencontré en 2007.

Se souvenant du premier moment où il a rencontré Charlotte lorsqu’il a visité son zoo, Chris a révélé que son syndrome d’Asperger l’empêchait d’établir un contact pendant la situation “intimidante et stressante”.

En 2021, il a déclaré au podcast The Different Minds : “J’aimais tellement Charlotte et je voulais développer une relation avec elle.

“Mais j’étais tellement intimidée par ça et c’était tellement pressurisé, que j’ai trouvé vraiment, vraiment difficile de la regarder malgré le fait que j’aimais vraiment son apparence!”





Chris a expliqué que Charlotte lui avait dit plus tard : “Je pensais avoir rencontré la personne la plus bizarre parce que j’étais avec eux depuis six mois et ils ne m’ont pas regardé une seule fois.”

Lorsqu’on lui a demandé si lui et Charlotte se marieraient un jour, Chris a répondu: «Je dirais non. Tout tourne autour des animaux en ce moment, nous devons nous concentrer sur eux.

«Ses tigres sont vieux, mon chien Scratchy est vieux. Il ne s’agit pas de nous, nous devons traverser cette période essentiellement d’animaux âgés.

Chris Packham a-t-il des enfants ?

Chris n’a pas d’enfants à lui, mais il a une belle-fille issue d’une relation précédente.

En fait, il est si proche de Megan McCubbin qu’elle anime même Springwatch avec lui.

Comme Chris, Megan partage un amour des animaux et de la faune.

Megan est diplômée en zoologie et est également une passionnée de photographie animalière.