Qui est la personne mystérieuse qui a payé 28 millions de dollars pour aller dans l’espace avec Jeff Bezos ?

Un mystérieux enchérisseur qui a payé 28 millions de dollars pour voyager sur la fusée Blue Origin de Jeff Bezos est maintenant trop occupé pour faire le voyage.

Le détenteur anonyme du billet a été contraint d’annuler en raison de « conflits d’horaire », a déclaré Blue Origin dans sa dernière annonce.

Le milliardaire Bezos a fait fortune sur Amazon avant de créer sa société spatiale Blue Origin

Qui est l’enchérisseur mystère ?

L’identité de l’adjudicataire, qui a payé 28 millions de dollars, est restée secrète alors même que la date de lancement approchait à grands pas.

Cette personne « restera anonyme pour le moment », a déclaré Blue Origin dans sa nouvelle annonce.

Ils ont déclaré que l’heureux voyageur avait « choisi de voler pour une future mission de New Shepard en raison de conflits d’horaire ».

Au lieu de cela, ils seront remplacés par Oliver Daeman, 18 ans, un récent diplômé du secondaire.

Le nouveau venu Oliver sera la plus jeune personne dans l’espace et rejoindra Wally Funk, 82 ans, qui devrait être le plus vieux astronaute de tous les temps.

Ils rejoindront Bezos et son frère Mark pour un voyage dans l’espace à bord de la fusée New Shepard.

Daemen a obtenu son diplôme d’études secondaires en 2020 et a pris une année sabbatique pour obtenir sa licence de pilote

A-t-il un lien quelconque avec Jeff Bezos ?

On ne sait pas si l’enchérisseur anonyme était lié à Jeff Bezos de quelque manière que ce soit.

Cependant, nous savons qu’Oliver n’est aucune relation.

La société a refusé de dire combien son plus jeune membre a payé pour son billet, bien qu’il soit entendu que le père de l’adolescent, qui dirige une société de capital-investissement, a participé à la vente aux enchères qui a permis d’obtenir le billet de son fils, rapporte le Telegraph.

Oliver est un diplômé du secondaire 2020 qui a pris une année sabbatique avant de retourner aux études pour obtenir sa licence de pilote privé.

Le jeune astronaute fréquentera l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas à partir de septembre 2021 pour étudier la physique et la gestion de l’innovation.

Selon le site Web de Blue Origin, Daemen est fasciné par tout ce qui est spatial depuis l’âge de 4 ans.

Qui sont les autres membres d’équipage ?

La société spatiale a déclaré: « Aujourd’hui, Blue Origin a annoncé qu’Oliver Daemen serait le premier client payant à voler à bord de New Shepard, marquant le début des opérations commerciales pour le programme.

« Il rejoindra Jeff Bezos, Mark Bezos et Wally Funk à bord du premier vol humain le 20 juillet.

« À 18 ans et 82 ans, Oliver Daemen et Wally Funk représentent les astronautes les plus jeunes et les plus âgés à avoir voyagé dans l’espace. »