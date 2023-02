Qui est la personne la plus riche du monde ? – Le soleil

FORBES publie chaque année une liste détaillant les personnes les plus riches du monde.

Ici, nous voyons qui a été nommé la personne la plus riche du monde par Forbes en 2022, et qui d’autre est sur la liste.

La perruque en chef d’Amazon Jeff Bezos fait partie des personnes les plus riches du monde

Qui est l’homme le plus riche du monde ?

Le fondateur de Tesla, Elon Musk, a dépassé le président exécutif d’Amazon, Jeff Bezos, en tant qu’homme le plus riche du monde.

Selon Forbes, le propriétaire de Twitter vaut 171 milliards de dollars.

Troisième sur la liste, après avoir dépassé Bill Gates, se trouve le magnat de la marque de luxe Bernard Arnault – qui possède 70 marques dont Louis Vuitton et Sephora, avec 158 milliards de dollars

La richesse du patron de Microsoft, Gates, s’élève désormais à 129 milliards de dollars.

Warren Buffett fait partie des cinq premiers. Le fondateur de Berkshire Hathaway vaut 118 milliards de dollars.

Qui était en tête de la liste des riches de Forbes en 2022 ?

Le magazine Forbes met régulièrement à jour sa liste des célébrités les plus riches.

Voici un aperçu des cinq personnes les plus riches du monde en 2022.

1.Elon Musc

Elon Musk était la personne la plus riche du monde en 2022 selon Forbes Crédit : AP : Associated Press

Elon Musk est aujourd’hui l’un des visages les plus reconnaissables du monde des affaires, devenu célèbre pour sa portée à l’échelle de la galaxie et sa vaste ambition.

Parmi ses nombreux rôles, le penseur visionnaire est le fondateur et PDG de SpaceX ainsi que le co-fondateur PDG et architecte produit de Tesla Motors.

Son objectif déclaré est de réduire le réchauffement climatique et de sauver les humains de l’extinction en établissant une colonie sur Mars.

En février 2018, la société SpaceX de Musk a lancé la fusée la plus puissante du monde sur la planète rouge dans le but de sauver l’humanité.

L’inventeur milliardaire travaille également sur la plus grande batterie lithium-ion au monde pour stocker l’énergie renouvelable.

En 2022, Musk a acquis la plateforme de médias sociaux Twitter.

2. Jeff Bezos, fondateur d’Amazon

Le président, président et chef de la direction d’Amazon, Jeff Bezos, est en tête de liste en 2021 Crédit : Getty Images – Getty

En 1994, Bezos a fondé Amazon à partir d’un garage et cinq ans plus tard, il a été nommé personne de l’année par le magazine Time alors qu’il créait l’une des entreprises les plus lucratives au monde.

À partir de 2022, on estime qu’il détient une participation de 10% dans l’entreprise.

Aux côtés d’Amazon, le géant de la technologie est le fondateur de Blue Origin, une entreprise qui travaille au développement des voyages spatiaux commerciaux.

Blue Origin a envoyé sa première mission avec équipage dans l’espace le 20 juillet 2021. Jeff Bezos était l’un des quatre membres d’équipage lors du voyage de dix minutes.

Il est également propriétaire du Washington Post et est pompier volontaire.

3. Bernard Arnault

Bernard Arnault était estimé être la troisième personne la plus riche du monde Crédit : AFP ou concédants de licence

Bernard Arnault est le président du plus grand fabricant mondial de produits de luxe, LVMH, et est l’homme le plus riche de France.

Il supervise un empire d’environ 70 marques, dont le fabricant de bagages Louis Vuitton, le champagne Moët et le brandy Hennessy.

En 2019, il était considéré comme la deuxième personne la plus riche du monde, dépassant Bill Gates.

Arnault a fait la une des journaux en 2020 lorsqu’il a engagé 22 millions de dollars pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par le feu.

Il contrôle environ la moitié de LVMH basé à Paris et détient également une part de 97% dans Christian Dior,

4. Bill Gates, co-fondateur de Microsoft

Bill Gates est désormais le quatrième homme le plus riche du monde Crédit : EPA

Bill Gates est en tête de la liste Forbes 2017 en tant qu’homme le plus riche du monde avec une fortune de 98 milliards de dollars (63,9 milliards de livres sterling).

Le magnat de la technologie a cofondé Microsoft en 1975.

En 2000, lui et son épouse Melinda Gates ont travaillé ensemble pour former la Fondation Bill & Melinda Gates, l’une des plus grandes fondations caritatives au monde avec une dotation de 50 milliards de dollars.

Bill Gates a démissionné du conseil d’administration de Microsoft le 13 mars 2020, près de 45 ans après avoir fondé l’entreprise avec Paul Allen et 20 ans après avoir quitté son poste de PDG en 2000.

5. Warren Buffett

La société de Buffet est basée à Omaha, Nebraska