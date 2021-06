THE Hills: New Beginnings est de retour pour une toute nouvelle série de vie dans les collines d’Hollywood.

Avec la saison 2 arrive Caroline D’Amore, qui est déjà devenue une favorite des fans.

Instagram

Caroline D’Amore est une femme d’affaires et mannequin[/caption]

Qui est la nouvelle star de The Hills Caroline D’Amore ?

Caroline D’Amore est née le 9 juin 1984, ce qui lui donne 36 ans.

Née et élevée à Los Angeles, elle est une femme d’affaires, DJ, actrice et mannequin américaine

Caroline est la fondatrice et PDG de Pizza Girl, Inc, et également copropriétaire de son entreprise familiale D’Amores Pizza, fondée par son père.

Elle a commencé sa carrière en tant que mannequin, travaillant pour Diane von Fürstenberg, Heatherette, Agent Provocateur et Stella McCartney.

Instagram

Caroline est devenue la favorite des fans sur The Hills[/caption]

Caroline est-elle mariée ?

Caroline sort actuellement avec Ryan Daniel O’Leary après avoir divorcé de son mari Bobby Alt en 2020.

Parlant de son divorce et des raisons pour lesquelles elle a décidé de rejoindre The Hills, Caroline a déclaré Sixième page: « J’ai tout perdu, tout sauf la chemise sur mon dos, et ma compagnie [D’Amore’s Pizza/Pizza Girl, Inc.] venait de fermer à cause du Covid.

« Alors je me suis dit : « Qu’est-ce que je vais faire ? » Genre, je dois mettre un toit sur la tête de mon enfant. Et c’est venu, et c’était comme, ‘Aah!’”

Instagram

Caroline avec sa fille sosie Isabella[/caption]

Combien d’enfants Caroline a-t-elle ?

Caroline a une fille de six ans, Isabella Viking Alt, née en 2015.

La petite fille est née lors de son mariage avec Bobby Alt.

En 2017, Caroline a défilé dans ses bras avec sa fille lors du défilé Shahida Parides Collection Automne/Hiver.





Caroline est-elle en feud avec Mischa Barton ?

S’adressant au CollinesCast hôte de podcast invité Teddi Mellencamp, Caroline a parlé de son drame en cours avec l’ancienne star de The Hills Mischa Barton.

Bien qu’elle ait été invitée en tant que membre de la distribution pour la deuxième saison, la PDG de Pizza Girl a admis que des efforts avaient été déployés pour la tenir à l’écart de la première saison par quelqu’un qu’elle croyait être un ami.

« Mischa n’est plus dans la série, mais tout le monde sait que Mischa et moi avions du bœuf. Genre, c’est documenté. C’était dans la presse », a-t-elle expliqué. « En gros, nous étions amis la saison dernière, puis elle était partie dans mon dos, je suppose, pour me tenir à l’écart de la série. »