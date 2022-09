Qui est la nouvelle petite amie de Johnny Depp ? Tout ce que vous devez savoir sur Joelle Rich

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Johnny Depp sort avec Joelle Rich, l’avocate mariée qui l’a représenté dans son procès en diffamation au Royaume-Uni contre un tabloïd britannique, a confirmé Fox News Digital.

Bien qu’elle ne fasse pas partie de l’équipe juridique qui a représenté Depp dans son affaire de diffamation en Virginie contre son ex-femme Amber Heard, elle a assisté à une partie du procès de six semaines, qui s’est terminé en juin.

L’acteur de “Pirates des Caraïbes” a été aperçu avec Rich alors qu’il faisait des pauses-cigarettes à l’extérieur du palais de justice du comté de Fairfax.

JOHNNY DEPP RENCONTRE AVEC SON AVOCAT MARIÉ DU PROCÈS EN DIFFAMATION AU ROYAUME-UNI

Au cours du procès de Depp en Virginie, il y avait des rumeurs selon lesquelles il sortait avec l’avocat Camille Vasquez, mais les deux n’ont pas tardé à démentir les commérages.

Voici plus de détails sur la mère basée à Londres qui sort avec la star hollywoodienne.

Avocat à succès à Londres

Rich est très appréciée dans sa carrière, car elle est associée du cabinet d’avocats Schillings à Londres.

Schillings est une entreprise basée au Royaume-Uni qui aide les personnalités à protéger leur vie privée et leur réputation, selon le site Web de l’entreprise.

“Avec plus d’une décennie d’expérience en droit des médias, Joelle est capable d’identifier astucieusement les risques pour la vie privée et la réputation des clients, en concevant des stratégies efficaces pour les protéger”, indique son profil d’entreprise.

“Elle possède une vaste expertise dans les litiges en matière de diffamation, de confidentialité et de droit d’auteur, ayant récemment fait partie de l’équipe qui a remporté une importante affaire de confidentialité et de droit d’auteur aux yeux du public… Avocate plaidante très expérimentée, l’objectif de Joelle est d’utiliser la loi pour s’assurer que ses clients sont protégés contre toute ingérence arbitraire dans leur vie personnelle ou professionnelle.”

Rich travaille chez Schillings depuis plus d’une décennie, selon son profil LinkedIn.

Bientôt divorcé

L’avocate basée à Londres est séparée de son mari et est en train de divorcer, a déclaré une source à Fox News Digital. Rich et son ex partageraient deux enfants ensemble.

On ne sait pas à quel point sa relation avec Depp est sérieuse ou quand leur romance a commencé.

Bien qu’il travaille sur des affaires de célébrités très médiatisées, Rich semble vivre une vie privée. Son compte Instagram est défini sur privé pour ses 208 abonnés, avec plus de 1 200 publications. Dans la biographie de l’avocat sur les réseaux sociaux, cinq émoticônes de fleurs étaient affichées.

l’enseignement supérieur

Rich a fait ses études à la North London Collegiate School, une école de jour indépendante de premier plan pour les filles âgées de 4 à 18 ans, fondée en 1850.

La North London Collegiate School est fière de sa “tradition de produire des jeunes femmes indépendantes d’esprit avec la volonté de tirer le meilleur parti des opportunités et d’une différence dans le monde”, selon leur site Web.

L’avocate basée à Londres a poursuivi ses études à l’Université de Birmingham de 2003 à 2006 au Royaume-Uni.

Par la suite, Rich a suivi des études supérieures à la BPP Law School, où elle a suivi des cours de pratique juridique dans les médias et le divertissement, la propriété intellectuelle et les acquisitions commerciales et privées, comme indiqué dans son profil LinkedIn.

