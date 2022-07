Qui est la nouvelle ministre des Affaires étrangères Liz Truss ?

La nouvelle secrétaire aux Affaires étrangères, Liz Truss, n’est que la deuxième femme à occuper ce poste et la première femme conservatrice à occuper ce poste.

Après que Boris Johnson ait radicalement remodelé sa meilleure équipe, voici tout ce que nous savons sur Truss.

Liz Truss a été nommée ministre des Affaires étrangères Crédit : La Méga Agence

Qui est Liz Truss ?

Liz Truss, 46 ans, est une politicienne britannique qui occupe actuellement le poste de ministre des Affaires étrangères.

Elle est ministre des Femmes et de l’Égalité depuis septembre 2019 et députée conservatrice du sud-ouest du Norfolk depuis 2010.

Truss est né de parents de gauche et a ensuite étudié la philosophie, la politique et l’économie au Merton College d’Oxford.

Elle a lancé une carrière d’économiste et de comptable avant d’être élue conseillère à Greenwich en 2006.

Elle est ensuite entrée au Parlement, puis est devenue l’un des premiers députés de sa promotion à entrer au gouvernement en 2012.

Truss se décrit comme “perturbatrice en chef” et quelqu’un qui “n’a pas peur de dire ce qu’elle pense”.

Elle se décrit également comme une “twitteuse prolifique” et fait partie des ministres du gouvernement les plus suivis sur les réseaux sociaux avec 128 000 abonnés sur Twitter et 15 000 sur Instagram.

Truss était un Remainer lors du référendum de 2016 sur l’UE, mais a admis plus tard qu’elle avait “changé d’avis” sur le Brexit.

Truss a épousé le comptable Hugh O’Leary en 2000 et le couple a deux filles, Liberty et Frances.

Son mariage a survécu au scandale de sa liaison en 2006 avec l’ancien député conservateur Mark Field.

Comment Liz Truss a-t-elle voté sur le Brexit ?

Truss est une Brexiteer intransigeante, elle a voté pour quitter l’UE lors du référendum de 2016 et, en tant que ministre des Affaires étrangères, a aidé à jeter les bases de la fin de la participation au protocole d’Irlande du Nord par voie législative.

Quand a-t-elle été annoncée comme ministre des Affaires étrangères ?

Le Premier ministre a annoncé que Truss deviendrait secrétaire d’État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement lors de son remaniement ministériel le 15 septembre 2021.

Truss a obtenu le poste après que Dominic Raab, un proche allié du Premier ministre, ait bâclé la sortie britannique d’Afghanistan en août.

Elle fait partie d’une nouvelle équipe prête à réparer la Grande-Bretagne de la dévastation de la pandémie.

Et Truss n’est que la deuxième femme députée à occuper ce poste après Dame Margaret Mary Beckett sous Tony Blair.

Liz Truss, 46 ans, s’est dite “ravie” de son nouveau rôle Crédit : Reuters

Dans quels rôles précédents a-t-elle travaillé ?

Avant d’être couronné ministre des Affaires étrangères, Truss a travaillé comme secrétaire au Commerce international.

Elle a occupé le poste de secrétaire en chef au Trésor de 2017 à 2019, et a été lord chancelier et secrétaire d’État à la justice dans le premier ministère de Theresa May de 2016 à 2017.

Elle a remplacé le sceptique du changement climatique Owen Paterson au poste de secrétaire à l’environnement lors d’un remaniement en 2014, mettant le problème – et le fait que “les êtres humains y ont contribué” – au premier plan.

Son premier rôle ministériel subalterne a été celui de sous-secrétaire d’État parlementaire au ministère de l’Éducation, qu’elle a quitté en 2014, mais elle est entrée au Parlement pour la première fois en 2010.