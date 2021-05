Ce n’est JAMAIS facile d’être la nouvelle femme au foyer du quartier, mais Crystal Kung Minkoff est déterminée à laisser sa marque.

Elle ne prend pas de déconner et a rejoint le RHOBH pour la saison 11.

Bravo

Rencontrez la nouvelle femme au foyer RHOBH Crystal Kung Minkoff[/caption]

Qui est la nouvelle femme au foyer RHOBH Crystal Kung Minkoff?

Crystal a 35 ans et est la première femme au foyer américaine d’origine asiatique à apparaître dans la série.

Elle vit la vie de luxe à Bel Air, ce qui en fait l’acteur idéal pour RHOBH.

Grâce à son mariage avec un réalisateur hollywoodien, Crystal a une valeur nette de 15 millions de dollars.

Oh et elle est aussi la meilleure amie avec Kathy Hilton – Pas étonnant que Bravo l’ait cassée.

Bravo

Crystal vit dans un manoir de Bel Air[/caption]

Qui est le mari de Crystal et a-t-elle des enfants?

Crystal est mariée au réalisateur de Disney Rob Minkoff.

Il a réalisé le classique de Walt Disney Le Roi Lion, ainsi que de nombreux autres longs métrages majeurs dont la série Stuart Little et Haunted Mansion.

Crystal et Rob ont deux enfants, Max et Zoe.

Getty

Crystal avec son mari Rob Minkoff et leurs deux enfants[/caption]

Crystal était-elle une escorte?

Une promo pour l’épisode 2 de la saison 3 vu Crystal admet qu’elle a déjà travaillé comme agence d’escorte – mais PAS en tant qu’escorte.

Elle a avoué lors d’un match de Two Truths and a Lie et a partagé avec les dames: «J’ai été arrêtée. J’ai travaillé dans une agence d’escorte. On m’a proposé de devenir madame.

Elle a ensuite révélé le mensonge qu’elle avait été arrêtée en expliquant: «J’ai travaillé dans une agence d’escorte. Cependant, je n’étais pas une escorte… J’étais l’opertateur. J’avais 18 ans juste avant l’université. »





Crystal a poursuivi dans un confessionnal: «Je n’y ai travaillé que pendant un été, mais j’ai grandi assez vite cet été-là.»

Erika a également commenté dans son confessionnal: « C’est mon genre d’homme poussin, wow! »

Dorit a ajouté aux dames: « Vous avez placé la barre vraiment haut, Crystal. »