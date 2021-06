DÈS son plus jeune âge, Joey Essex a pu compter sur le soutien indéfectible de sa nan.

Les téléspectateurs de ce matin ont pleuré mercredi 2 juin, alors que la star de TOWIE s’est confiée sur le suicide de sa mère.

A travers son deuil de sa mère Tina, Joey Essex a reçu le soutien de Linda Sims, sa grand-mère maternelle avec laquelle il partage un lien étroit.

Qui est la nan Linda de Joey Essex ?

Linda est surtout connue pour être une grand-mère dévouée au duo frère et sœur, Joey et Frankie Essex.

Mais elle a aussi été très présente dans la vie de ses autres petits-enfants.

Joey est un cousin de Chloe Sims, un autre ancien de TOWIE, ainsi que de Frankie, Demi et Charlie. Linda a été célébrée par ses petites-filles sur les réseaux sociaux à de nombreuses reprises.

Bien qu’active sur Instagram et malgré la notoriété de ses petits-enfants, Linda reste très discrète. Elle réside actuellement à Chigwell, Essex, selon Le miroir irlandais.

Cependant, tout au long de ses apparitions à la télévision, Linda a révélé qu’elle était fière des singeries de ses petits-enfants. S’adressant au Sun à propos de Joey en 2013, elle a déclaré : « Je dois être la grand-mère la plus fière de Grande-Bretagne en ce moment. Il le fait avec brio.

Qu’a dit Joey Essex à propos de sa nan ?

Joey a été plus subtil en honorant sa nan. Il apparaît à ses côtés dans le nouveau documentaire Joey Essex : Grief and Me, qui se concentre sur son rétablissement après le traumatisme consécutif à la mort de sa mère.

Tina Sims s’est suicidée alors que son fils n’avait que 10 ans, laissant Joey et sa sœur Frankie aux soins de leur père. « Je me souviens du jour où on m’a dit que ma mère était partie », dit Joey dans le documentaire, qui sera diffusé le jeudi 3 juin sur BBC3 et BBC1.





«Je me souviens que mon père s’est penché et m’a attrapé la tête et m’a dit que ma mère était partie. Je ne l’oublierai jamais. Je m’en souviens comme si c’était hier », dit-il.

Parlant de son chagrin, Joey déclare également : « Cela a été difficile de traverser tout ce processus, mais je sens qu’un poids énorme s’est retiré de mes épaules. Je sais que je ne surmonterai jamais le traumatisme, mais je suis juste fier et heureux d’avoir commencé à y faire face. Nul doute que sa famille unie et sa nounou Linda aimante l’aident tout du long.