La personnalité de TELEVISION Meghan McCain est co-animatrice de l’émission ABC The View.

Le chroniqueur conservateur a récemment critiqué le président Joe Biden pour son message « poubelle » Covid et pour avoir porté un masque lors d’un sommet virtuel sur le climat.

Meghan McCain et sa maman Cindy Crédit: AFP

Qui est Meghan McCain?

Depuis 2017, Meghan, 36 ans, est co-animatrice du talk-show ABC The View.

La personnalité de la télévision a travaillé pour les principaux médias d’information, notamment ABC News, Fox News et MSNBC.

Elle est la fille d’un politicien John McCain et d’une femme d’affaires Cindy McCain.

Meghan a attiré l’attention des médias de son propre chef en 2007 pour son blog, McCain Blogette, sur lequel elle a documenté la vie pendant la campagne électorale pendant la campagne présidentielle de son père en 2008.

Meghan McCain est co-animatrice de l’émission-débat d’ABC The View Crédit: ABC

En 2009, elle est devenue écrivain contributeur pour The Daily Beast.

De 2016 à 2017, elle a co-animé l’émission de jour Outnumbered sur le réseau Fox, après quoi elle a rejoint l’émission de jour The View.

Qui est la mère de Meghan McCain?

Avant d’épouser le vétéran américain, elle s’appelait Cindy Lou Hensley et est née en 1954 à Phoenix, en Arizona, de parents James Hensley et Marguerite Johnson.

Cindy, 66 ans, a rencontré McCain pour la première fois en 1979 lors d’une réception militaire à Hawaï.

Cindy était la deuxième épouse de McCain et la mère de trois de ses enfants – Meghan, Jack et Jimmy.

Le couple a également adopté un quatrième enfant du Bangladesh appelé Bridget.

McCain a épousé Cindy en mai 1980 après la fin de son premier mariage avec Carol McCain.

Meghan est la fille de l’ancien candidat républicain à la présidence John McCain Crédits: Getty

Avant la mort de McCain, Cindy s’est adressée à Twitter pour remercier le public pour son soutien à la suite de sa bataille contre le glioblastome – un cancer du cerveau agressif.

Elle a déclaré: «Toute la famille McCain est submergée par l’effusion d’amour et de soutien du monde entier. Merci. »

Après la mort du sénateur, Cindy a déclaré: «Mon cœur est brisé. J’ai tellement de chance d’avoir vécu l’aventure d’aimer cet homme incroyable pendant 38 ans.

«Il passait comme il vivait, selon ses propres conditions, entouré des gens qu’il aimait, dans l’endroit qu’il aimait le plus.

Qu’a dit Meghan à propos du président Joe Biden?

Meghan a critiqué le président Biden le 27 avril pour avoir «ordonné» les messages de Covid et pour avoir porté un masque lors d’un sommet virtuel sur le climat.

La co-animatrice de View a également critiqué les conseils des Centers for Disease Control selon lesquels les masques devraient être portés à l’extérieur, affirmant qu’elle « ne l’avait jamais compris » et qu’il y avait « beaucoup de théâtre » sur les couvertures faciales.

Meghan a accusé Biden d’avoir créé une situation dans laquelle il se moquait de lui lors du sommet mondial sur le climat de la semaine dernière.

Lors de l’édition du 27 avril de The View, Meghan a critiqué le président Biden pour ses messages Covid « poubelles » Crédits: Getty Images – Getty

Biden avait été critiqué pour être le seul leader mondial à porter son masque à l’écran, malgré la tenue de la réunion en ligne.

« Je pense que les messages à ce sujet sont des ordures depuis longtemps », a sonné McCain.

« Il est vacciné et dans une pièce et sur Zoom – pourquoi portez-vous toujours un masque? Il y a beaucoup de théâtre sur le port de masques », a-t-elle ajouté à propos du sommet.

« Je ne comprends jamais pourquoi on a demandé aux gens de porter des masques à l’extérieur », a poursuivi McCain.

« La science et la logique nous disent que l’endroit où vous étiez le moins susceptible d’avoir Covid était à l’extérieur, surtout si c’est sur une plage et s’il fait beau et s’il y a du vent. »

Qui sont les frères et sœurs de Meghan McCain?

John McCain a eu quatre enfants biologiques sur deux mariages – Sidney, Meghan, Jack et Jimmy.

L’ancien combattant américain a également adopté sa première épouse Carol, ses deux fils, Doug et Andy, et a ensuite adopté un bébé du Bangladesh appelé Bridget.

Sidney McCain est la fille biologique aînée de John et il l’a eue avec sa première femme Carol.

Elle a 51 ans et a travaillé dans le secteur de la musique à Toronto.

James est le plus jeune enfant de John à 30 ans.

Lui et son frère Jack, 32 ans, ont tous deux servi dans l’armée

John a adopté Douglas McCain, 58 ans, qui travaille maintenant comme capitaine d’American Airlines – après avoir travaillé comme pilote de la Marine.

Il a également adopté le frère biologique de Douglas, Andy, 56 ans, qui travaille dans leur société de distribution familiale Hensley & Co.