L’homme noir de 20 ans qui a été abattu lors d’un arrêt de la circulation dans une banlieue de Minneapolis le 11 avril a été identifié comme étant Daunte Wright, et sa mère a offert aux journalistes des détails déchirants sur sa mort tragique.

Katie Wright, la mère de Daunte, a déclaré à la presse que son fils avait été arrêté par la police « parce qu’il avait des assainisseurs d’air suspendus à son rétroviseur », selon le New York Times.

Daunte Wright a été tué par balle lors d’un arrêt de la circulation le 11 avril. Crédit: Facebook

Qui est Daunte Wright?

Daunte a été tué par un agent de police du Brooklyn Center, Minnesota un peu avant 14 heures le 11 avril lors de l’arrêt de la circulation.

Daunte, le père de son propre fils, Daunte Jr., conduisait avec sa petite amie lorsqu’il a été arrêté.

La police affirme qu’il y avait un mandat d’arrêt contre lui et, lorsqu’ils ont tenté de détenir Daunte, il est remonté dans son véhicule et a été abattu.

« Il est sorti de la voiture et sa petite amie a dit qu’ils lui avaient tiré dessus », a déclaré Katie, que Daunte a appelée pendant l’incident, aux journalistes.

« Il est remonté dans la voiture et est parti et s’est écrasé et maintenant il était mort au sol depuis 1,47. »

« Personne ne nous dira rien et personne ne lui parlera. »

Qui est Katie Wright?

Katie Wright, la mère de Daunte, était au téléphone avec son fils juste avant qu’il ne soit abattu. Crédit: NBC NEWS

On ne sait pas grand-chose publiquement sur la mère de Daunte, mais elle a entendu une grande partie de l’interaction finale de son fils avec les agents avant la fin de l’appel. « Il n’avait que 20 ans et il ne méritait pas d’être abattu et tué comme ça », a déclaré Katie aux journalistes.

La mère a également déclaré avoir entendu des agents dire à son fils de poser son téléphone avant qu’un agent ne mette fin à l’appel. La petite amie de Daunte lui a dit plus tard que son fils avait été abattu.

Le département de police du Brooklyn Center, Tim Gannon, a déclaré qu’après que Daunte ait été abattu, sa voiture a continué pendant plusieurs pâtés de maisons et a heurté un autre véhicule avant de s’arrêter, date à laquelle la police et le personnel médical l’ont déclaré mort.

Qu’a-t-elle dit d’autre sur ce qui s’est passé?

«Je veux juste que mon bébé à la maison», a déclaré Katie aux journalistes. Crédit: AP

La mère de Daunte a également dit: « Je veux juste que les gens sachent que si vous vous faites arrêter, assurez-vous de lever les mains et de ne pas faire de mouvements brusques. »

« Et je ne veux pas de tout ça, de tout ça », a-t-elle ajouté. « Je veux juste que mon bébé à la maison. C’est tout ce que je veux, c’est que je veux qu’il soit à la maison. Je ne veux pas que tout le monde ici chante et hurle, hurle, je veux juste qu’il rentre à la maison, c’est tout. »

Qu’ont dit les autorités à propos de la fusillade?

Daunte laisse dans le deuil son fils, Daunte Jr. Crédit: Facebook

La police a déclaré que Daunte avait en effet été arrêté pour une infraction au code de la route. Lorsque les agents ont découvert le mandat en suspens, ils ont tenté de le mettre en garde à vue et il a été abattu après être remonté dans la voiture.

Le chef Gannon a déclaré lors d’un point de presse le 12 avril que l’officier qui avait tiré le coup de feu mortel qui a tué Daunte avait eu l’intention d’utiliser un Taser sur lui pendant l’incident, pas une arme à feu.

Katie veut savoir pourquoi elle si Daunte « s’est fait tirer dessus sans raison ». Crédit: NBC NEWS

Des images de Bodycam ont été montrées lors du briefing et Gannon a déclaré à propos de l’incident: « Cela me semble, d’après ce que j’ai vu et la réaction et la détresse des agents immédiatement après, qu’il s’agissait d’une décharge accidentelle qui a entraîné la mort tragique de M. Wright. «

L’incident fait l’objet d’une enquête et Gannon a déclaré que l’officier impliqué « ne reprendrait pas ses fonctions tant que l’enquête n’aura pas suivi son cours ».

Qu’est-ce que Katie a dit d’autre?

En parlant avec des journalistes, la mère de Daunte, Katie, a déclaré à propos des troubles qui ont suivi la mort de son fils: « Toute la violence, si elle continue, ce ne sera que la violence. »

«Nous devons expliquer pourquoi mon fils a été abattu sans raison», a-t-elle déclaré. « Nous devons nous assurer qu’il s’agit de lui et non de briser des voitures de police, car cela ne va pas ramener mon fils. »