CORONATION Street nous a apporté certains de nos personnages de télévision les plus appréciés.

Cela inclut Daisy Midgeley – mais qui est sa maman ?

Qui est Daisy Midgeley dans Coronation Street ?

Daisy est la belle-fille de Jenny Connor et la demi-sœur du défunt fils de Jenny, Tom.

En 2020, Daisy a été séparée de ses deux parents et est venue séjourner au Rovers Return.

Elle a retrouvé Jenny après des années de séparation.

Elle a ébouriffé des plumes lorsqu’elle a encouragé la séparation de Jenny de son partenaire Johnny Connor.

Elle a également provoqué la scission entre Ryan Connor et Alya Nazir.

Plus tard, elle a jeté son dévolu sur Daniel Osbourne et l’a conquis, se fiancer avec lui en 2022.

Daisy a travaillé comme influenceuse sur les réseaux sociaux et a été traquée par Justin Rutherford.

Il l’a ciblée dans une attaque à l’acide qui a fini par frapper Ryan à la place.

À partir de 2023, Daisy travaillait dans le pub et vivait au 1 Coronation Street avec Daniel et les Barlows.

Elle est interprétée par Charlotte Jordan.

Dans une interview avec Digital Spy, Charlotte a déclaré que la réaction des téléspectateurs à son personnage était positive sur Instagram.

Elle a estimé que les téléspectateurs appréciaient un personnage qui est un fauteur de troubles et provoque des conflits.

Pour le scénario de harcèlement, Charlotte a remporté la meilleure performance dramatique aux British Soap Awards 2023.

La scène d’attaque à l’acide a également remporté les catégories Meilleur épisode unique et Scène de l’année.

Qui est la mère de Daisy Midgeley dans Coronation Street ?

La mère de Daisy était Christina Boyd.

Après son divorce avec le père de Daisy, elle a blâmé Jenny Connor et n’a communiqué avec Daisy que par SMS.

En janvier 2023, on lui a dit que Daisy était fiancée par l’une des amies d’école de la mère de Daisy.

Qui joue la mère de Daisy Midgeley dans Coronation Street ?

Christina est interprétée par Amy Robbins.

Elle a fait sa première apparition dans l’émission le 23 janvier 2023.

Son casting a été annoncé le 2 décembre 2022.

Au départ, son histoire était gardée secrète, mais il a été confirmé plus tard que le personnage « ferait bouger les choses sur les pavés » et laisserait un « potentiel pour plus d’apparitions sur toute la ligne ».

Le personnage visait également à expliquer plus d’aspects de la personnalité de Daisy et à mettre fin à sa vie.