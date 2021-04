ADAM Toledo, un garçon de 13 ans, a été mortellement abattu par la police à Chicago le 29 mars 2021.

Des images de la caméra corporelle diffusées au public le 15 avril ont montré Adam Toledo levant les mains en l’air lorsqu’il a été tué.

Elizabeth Toledo

Qui est la mère d’Adam Toledo?

La mère d’Adam est Elizabeth Toledo, qui a déclaré aux journalistes en avril 2021 que son fils « était si plein de vie ».

« Ils l’ont juste enlevé. »

Elle a dit avoir vu pour la dernière fois son fils, qui était en septième année, lors d’un rassemblement pour commémorer un parent décédé il y a quelques années.

Elle a dit qu’il se faufilerait la nuit pendant qu’elle dormait.

«Je veux (savoir) ce qui s’est passé», a-t-elle dit.

«Je veux juste que justice soit faite pour mon fils. C’est tout. »

Elle dira plus tard, en encourageant le calme: «Adam était un garçon doux et aimant. Il ne voudrait pas que quiconque soit blessé ou meure en son nom. «

Adam Toledo

Qu’a dit la famille d’Adam à propos des images de la caméra corporelle?

Les avocats de la famille de l’enfant ont déclaré dans un communiqué que voir les images était « extrêmement difficile et déchirant pour toutes les personnes présentes, et en particulier pour la famille d’Adam ».

«Nous tenons à remercier la COPA d’avoir donné à la famille Toledo la possibilité de revoir la vidéo de la caméra corporelle et d’autres preuves avant sa diffusion publique», a déclaré l’avocat Joel Hirschhorn.

C’est le Bureau civil de responsabilité de la police à Chicago qui a publié les vidéos de surveillance de la mort d’Adam.

Les images horribles de la caméra corporelle montrent Adam Toledo abattu les mains en l’air.

L’adolescent fuyait la police aux côtés de Ruben Roman, 21 ans, qui serait placé en garde à vue.

Les rapports d’arrestation publiés par la COPA ont indiqué que l’adolescent représentait «une menace imminente de coups et blessures avec une arme».

Le rapport de police a indiqué que l’agent Eric Stillman avait tiré sur Adam pour ne pas avoir suivi les instructions, courir, utiliser une force importante susceptible de «causer la mort ou de graves blessures corporelles» et être armé d’un pistolet semi-automatique.

Dans un clip de caméra corporelle graphique de neuf minutes, un flic se rend sur les lieux, où il renverse un homme qu’ils poursuivent et en poursuit un autre, identifié plus tard comme Adam.

« Arrêtez maintenant, montrez-moi vos putains de mains! » le flic crie, après que les officiers ont répondu à des informations faisant état d’au moins neuf coups de feu et de « beaucoup d’agitation » dans la région de South Sawyer, selon l’audio du répartiteur 911.

Adam, vêtu d’un chapeau blanc et portant quelque chose, peut être vu courir devant et se pencher vers un espace dans la clôture avant de se tourner vers le flic et de lever ses mains vides alors que des coups de feu retentissent.