L’espoir de la NFL, Zach Wilson, a été choqué d’apprendre qu’il avait été repêché deuxième au classement général par les Jets de New York le 29 avril 2021.

Le joueur de 21 ans est devenu viral avec sa mère sur les réseaux sociaux après l’annonce de la ligue.

Zach Wilson et sa mère Lisa

Qui est la maman de Zach Wilson?

La mère de Zach Wilson, Lisa fait désormais sensation virale sur les réseaux sociaux.

La maman de cinq enfants a fait une apparition à la télévision nationale lorsque Wilson a appris qu’il allait à la NFL.

Twitter a éclaté de questions sur l’identité de Lisa, certains supposant qu’elle était la petite amie de Wilson et non sa mère.

Selon Instagram de Lisa, elle est une chef en bonne santé qui anime des cours chez elle dans l’Utah.

Lisa est devenue virale sur les réseaux sociaux lors du repêchage de la NFL, car beaucoup pensaient qu’elle était la petite amie de Wilson et non sa mère Crédit: Instagram / Lisa Wilson

Qu’ont dit les gens à propos de la mère de Zach Wilson?

Les utilisateurs de Twitter ont commencé à féliciter la mère de Wilson après l’avoir repérée lors de l’émission, avec un écrit: «La mère de Zach Wilson est le vrai MVP de ce projet jusqu’à présent.»

L’un a ajouté: « Bienvenue à New York, la mère de Zach Wilson. »

Un troisième a répondu: «Quand je l’ai vue pour la première fois, j’ai trouvé que c’était bien que sa petite amie soit là pour lui.»

Qui sort avec Zach Wilson?

Wilson sortirait avec Abbie Gile depuis qu’ils étaient au lycée.

Gile a fréquenté le Brighton High School dans l’Utah.

Le couple affiche leur relation sur les réseaux sociaux, Gile dédiant à Wilson un message d’anniversaire le 3 août 2019.

Elle a écrit: «Joyeux anniversaire à ma moitié. c’est la personne la plus altruiste, la plus gentille et la plus travailleuse que je connaisse.

«Je suis la fille la plus chanceuse du monde et je n’ai aucune idée de ce que j’ai fait pour le mériter.

« Je t’aime Zachary, j’aimerais pouvoir te célébrer tous les jours💙 # 20. »