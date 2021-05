Une femme malienne a donné naissance à neuf bébés après n’en avoir attendu que sept, ont annoncé des responsables le 5 mai 2021.

Halima Cissé rejoint un petit club de mères de nonuplés.

3 Un membre du personnel médical contrôle l’un des neuf bébés par jour après la naissance d’une femme malienne dans une clinique de la ville de Casablanca, dans l’ouest du Maroc. Crédit: AFP

Qui est la malienne qui a donné naissance à neuf bébés?

Cissé, qui a 25 ans, a donné naissance aux bébés par césarienne le 4 mai à Maroc après avoir été envoyé là-bas pour des soins spéciaux.

«Les nouveau-nés (cinq filles et quatre garçons) et la mère se portent tous bien», a déclaré le ministre de la Santé du Mali, Fanta Siby, dans un communiqué.

Les médecins maliens l’ont envoyée au Maroc pour les accouchements car les hôpitaux maliens ne sont pas équipés pour prendre en charge cette rare grossesse.

Cissé a accouché prématurément à 30 semaines et est maintenant dans un état stable après des saignements abondants pour lesquels elle a reçu une transfusion sanguine.

3 L’un des neuf bébés repose dans un incubateur Crédit: AP

Les bébés ont été placés dans des incubateurs.

La clinique privée Ain Borja de Casablanca, où elle a été soignée, a confirmé qu’elle y avait accouché.

La mère et les enfants devaient rentrer chez eux dans plusieurs semaines.

Les médecins étaient préoccupés par la santé de Cissé, ainsi que par les chances de survie de ses bébés.

Siby a adressé ses félicitations aux «équipes médicales du Mali et du Maroc, dont le professionnalisme est à l’origine de l’heureuse issue de cette grossesse».

3 Une vue de la salle des prématurés où les neuf bébés sont pris en charge Crédit: AP

Quelle est la rareté des nonuplets?

Les nonuplets sont extrêmement rares, seuls quelques ensembles connus étant nés.

Un ensemble de nonuplets est né le 13 juin 1971, en Australie, de Geraldine Brodrick et de son mari Leonard.

Cependant, deux des bébés étaient mort-nés, tandis que les autres sont décédés au cours de leur première semaine.

Un autre groupe de nonuplets est né le 26 mars 1999 en Malaisie.

Maman Zurina Mat Saad avait cinq garçons et quatre filles, mais aucun d’entre eux n’a survécu plus de six heures.