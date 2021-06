DANIELLA Levine Cava est maire du comté de Miami-Dade en Floride depuis 2020.

Levine Cava était à l’honneur en juin 2021 alors qu’elle faisait le point sur l’effondrement tragique du bâtiment Surfside.

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, prend la parole lors d’une conférence de presse en mai 2021 Crédit : AP

Qui est la maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava ?

Daniella Levine Cava a été élue la toute première femme maire de Miami-Dade en novembre 2020.

Elle supervise un gouvernement métropolitain avec plus de 28 000 employés au service de près de trois millions d’habitants.

Levine Cava, qui était auparavant commissaire de comté représentant le district 8, est une travailleuse sociale, avocate et militante communautaire.

Sa biographie se lit comme suit : « En tant que commissaire, elle a investi dans les petites entreprises de Miami-Dade et élargi les opportunités économiques, protégé l’environnement et notre eau, augmenté la force de police du comté pour les zones mal desservies, plaidé pour un système de transport public étendu et fiable, a travaillé pour logements abordables et revitaliser les quartiers, et a contribué à rendre le gouvernement local plus responsable et transparent. »

Daniella Levine Cava prend la parole lors de la conférence Bitcoin 2021 à Miami en juin Crédit : Getty

Elle est également la première maire juive du comté.

« Je suis très fière d’être la première femme maire », a déclaré Levine Cava à Jewish Insider.

« Je suis surpris qu’il n’y en ait pas eu avant. Mais cela semble très naturel et normal d’être ici.

« En ce qui concerne le fait d’être la première personne juive à occuper ce poste, nous avons une communauté juive très forte dans le comté de Miami-Dade, et les circonstances voudraient que ce soit mon destin. »

L’ancien législateur Ron Klein, chef du Conseil démocrate juif d’Amérique, a qualifié le maire de leader « authentique ».

« Elle était probablement la bonne personne au bon moment », a-t-il déclaré à Jewish Insider.

« Elle n’inventait pas d’histoire. C’était elle. »

Levine Cava est né à New York et a grandi en partie en Amérique latine.

Elle est mariée à Robert Cava et ils partagent deux enfants, Eliza et Edward.