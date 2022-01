Qui est la journaliste de MSNBC Stephanie Ruhle et quelle est sa valeur nette ?

STEPHANIE Ruhle est journaliste et personnalité de l’actualité télévisée.

Ruhle est en train de quitter son créneau télévisé de jour alors que MSNBC reconfigure sa programmation.

Ruhle est apparu au Tribeca Film Festival en 2019 Crédit : Getty Images – Getty

Qui est la présentatrice de MSNBC Stephanie Ruhle et quelle est sa valeur nette ?

Ruhle, 46 ans, est connue pour sa grande énergie et sa personnalité charismatique.

Un profil quotidien de Business Insider a révélé que Ruhle est hors du lit à 5h35 et, la plupart du temps, à l’horloge en tant que journaliste et mère jusqu’après 23h00.

Selon WealthyPersons, avec une carrière allant de la banque à la punditry, Ruhle a amassé une valeur nette de 6 millions de dollars.

Ruhle a dirigé plusieurs projets révolutionnaires en tant que journaliste.

Cependant, son travail le plus notable consiste à identifier le trader de JP Morgan responsable de la protection de 6 milliards de dollars de pertes des régulateurs en 2012, connu sous le nom de London Whale.

Quelle émission Stephanie Ruhle présente-t-elle ?

Ruhle est passée de la banque au journalisme lorsqu’elle a été embauchée chez Bloomberg Television en 2011.

Pendant son séjour à Bloomberg Television, elle a ancré des programmes matinaux centrés sur la finance.

Elle a rejoint MSNBC en tant que co-présentatrice d’Ali Velshi dans leur émission Velshi & Ruhle, une émission d’information quotidienne.

Après que Velshi & Ruhle ait suivi son cours, Ruhle est revenu aux nouvelles du matin en tant que présentateur solo sur Stephanie Ruhle Reports.

Le 27 janvier 2022, MSNBC a annoncé que Ruhle remplacerait l’animateur de longue date de la 11e heure Brian Williams dans le créneau des nouvelles du soir.

Ruhle rapporte en direct du studio MSNBC en 2020 Crédit : Getty Images – Getty

Stéphanie Ruhle est-elle mariée ?

Ruhle est mariée à Andy Hubbard.

Le couple a trois enfants et réside actuellement à Manhattan.

En plus de son travail de présentatrice, Ruhle est l’animatrice du podcast Modern Ruhles.

Elle siège également au conseil d’administration des organisations à but non lucratif Girls Inc NYC et React to Film.

Ruhle est active sur les réseaux sociaux et publie des mises à jour de sa vie de famille sur sa page Instagram.