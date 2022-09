KAITLAN Collins est journaliste à l’antenne pour CNN depuis 2017 et est le correspondant en chef du réseau câblé à la Maison Blanche.

Collins a été nommé l’une des 50 personnes les plus influentes de Mediaite dans les médias d’information de 2018 à 2020.

Kaitlan Collins à la Maison Blanche en 2018 Crédit : Getty

Qui est la journaliste de CNN, Kaitlan Collins ?

Ayant grandi dans la campagne de Prattville, en Alabama, Kaitlan Collins n’avait pas envisagé de devenir journaliste et venait d’une famille qui ne suivait que les nouvelles locales.

Elle a déclaré à InStyle qu’elle “avait eu une éducation vraiment apolitique”, ajoutant: “Je pense que l’émission d’information la plus nationale que nous ayons regardée était The Today Show.”

Ce n’est que lorsqu’elle a fréquenté l’Université de l’Alabama qu’elle a réalisé son amour de l’écriture.

D’abord étudiante en chimie, Collins s’est vite rendu compte qu’elle n’était pas passionnée par le sujet et s’est tournée vers le journalisme.

Collins a déclaré au point de vente que son processus de réflexion était: “J’ai toujours été une grande lectrice, j’aime écrire, peut-être que je devrais m’essayer à ça.”

Elle est diplômée de son université avec un diplôme en sciences politiques et en journalisme et a obtenu son premier emploi en tant que journaliste de divertissement pour The Daily Caller – un site d’information et d’opinion de droite.

Lorsqu’elle a pris le poste, elle a dit qu’elle n’avait pas entendu parler du point de vente, mais a déclaré: “J’avais besoin d’un travail … et il faut commencer quelque part.”

Mais lorsque l’ancien président Donald Trump a été élu en 2016, Collins a été chargé de devenir le correspondant de la Maison Blanche.

Elle a dit qu’elle n’était pas préparée pour une personne interrogée comme Trump et qu’elle devait se lancer et “se développer une colonne vertébrale”.

Depuis lors, Collins a continué à couvrir la Maison Blanche, passant rapidement de The Daily Caller à devenir la plus jeune femme à faire des reportages pour CNN.

Depuis combien de temps Kaitlan Collins est-elle sur CNN ?

Collins a commencé à courir alors qu’elle rendait compte de l’administration Trump, qu’elle a qualifiée de “baptisée par le feu”.

Elle n’avait aucune expérience, dit-elle, des reportages à l’antenne. Elle ne savait pas comment mettre un micro ou porter une oreillette, et interviewer Trump était une bataille constante.

Kaitlan Collins et Don Lemon animeront tous deux la nouvelle émission de CNN Crédit : Getty

“[Trump] veut intimider et intimider [the press] pour ne pas lui demander ce qu’il ne veut pas qu’on lui demande”, a-t-elle déclaré à InStyle.

Elle a ajouté: “Si vous avez peur de l’adversité, affrontez-la de front”, et c’est ce qu’elle a fait.

Tout au long de 2016, Collins a continué à faire des reportages sur la Maison Blanche et a finalement été invité à parler sur CNN.

“Il était assez rare qu’un journaliste du Daily Caller soit invité sur CNN, et je le savais à l’époque et j’étais très reconnaissant qu’ils ne s’en soucient pas”, a déclaré Collins à Forbes.

“Ils me voyaient juste en tant que journaliste et voulaient que je vienne parce qu’ils pensaient que j’avais posé de bonnes questions lors des briefings.”

Lorsqu’elle a rencontré le président de CNN, Jeff Zucker, lors d’un événement des correspondants de la Maison Blanche en 2017, elle l’a remercié de lui avoir donné l’opportunité d’être sur CNN, mais a rapidement reçu bien plus que cela.

Collins a déclaré: “… Juste à partir de cette réunion, cela s’est transformé en quelques entretiens, et un mois plus tard, ils m’ont embauché et m’ont intégré à l’équipe de la Maison Blanche.”

Après avoir rejoint l’équipe en 2017, Collins a gravi les échelons pour devenir la correspondante en chef de la Maison Blanche, un rôle qu’elle a occupé jusqu’à ce que le directeur général de CNN, Chris Licht, annonce que Collins se retirerait pour animer une nouvelle émission matinale de CNN aux heures de grande écoute.

Quelle est la nouvelle émission de Kaitlan Collins ?

CNN a annoncé que Collins dirigerait une nouvelle émission d’information aux heures de grande écoute aux côtés de Don Lemon et Poppy Harlow qui devrait être diffusée vers la fin de 2022.

Le nom et la date de diffusion de l’émission n’ont pas été publiés, mais il remplacera New Day, qui occupe actuellement le créneau horaire de 6h à 9h HNE.

Collins quittera son rôle de correspondante en chef de la Maison Blanche pour reprendre la nouvelle émission, et elle s’est dite “ravie de commencer cette nouvelle aventure”, a rapporté CNN.

Le changement de réseau est l’un des nombreux qui ont eu lieu depuis que Licht a pris le relais en mai.

“Il n’y a pas de combinaison de talents plus forte que Don, Poppy et Kaitlan pour tenir notre promesse d’un programme d’information matinal qui change la donne”, a déclaré Licht dans un communiqué de presse.

Il a ajouté: «Ils sont chacun particulièrement intelligents, fiables et convaincants; ensemble, ils ont une alchimie rare et palpable.”

Licht a décidé lors du choix des hôtes de la nouvelle émission de CNN, a-t-il déclaré dans une note aux employés : « Nous avons passé un temps considérable à rechercher des talents à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du réseau, et à la fin, nous avons déterminé que le meilleur trio était déjà là. à CNN.