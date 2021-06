Qui est la gymnaste médaillée d’or olympique Simone Biles et qu’aurait fait son frère ? – Le soleil

Un juge a déclaré l’annulation du procès en mai 2021 dans le procès pour meurtre inculpant le frère de la médaillée d’or olympique Simone Biles.

Les jurés ont déclaré avoir lu des documents juridiques qui ont été inclus par inadvertance dans les preuves qui leur ont été remises pour examen.

Qui est la gymnaste médaillée d’or olympique Simone Biles ?

Simone Biles, 24 ans, est entrée dans l’histoire aux championnats américains de gymnastique lorsqu’elle est devenue la première femme à effectuer un mouvement compliqué connu sous le nom de triple-double pendant le sol compétition d’exercice.

Elle fait partie de plus de 100 gymnastes qui disent avoir été maltraités par d’anciens gymnastes Le médecin de l’équipe américaine Larry Nassar, qui purge une peine de prison pouvant aller jusqu’à 175 ans après plaider coupable à une conduite sexuelle criminelle.

Biles et son frère faisaient partie de plusieurs frères et sœurs élevés par différents parents après leur mère biologique, qui luttait contre la toxicomanie, a renoncé à la garde étaient de jeunes enfants.

Les représentants de la gymnaste n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Qu’a fait son frère ?

La police a arrêté le frère de la star américaine de la gymnastique Simone Biles et l’a inculpé de meurtre en lien avec la mort par balle de trois personnes lors d’une soirée de réveillon à Cleveland.

Tevin Biles-Thomas, de Cleveland, a été arrêté le jeudi 29 août 2019 à Fort Stewart, en Géorgie.

C’était selon des rapports de cleveland.com et d’autres médias qui citaient une déclaration conjointe de la division de police de Cleveland et du bureau du procureur du comté de Cuyahoga.

Qu’est-ce qui est allégué ?

Selon les informations, Biles-Thomas faisait partie d’un « groupe non invité » qui est entré dans la soirée du réveillon du Nouvel An, ce qui a entraîné une altercation avec des invités et des coups de feu.

Deux hommes sont morts sur le coup.

Il s’agissait de Delvante Johnson, 19 ans, Toshaun Banks, 21 ans, selon les rapports.

Une troisième victime – Devaughn Gibson, 23 ans – a été déclarée morte dans un hôpital.

Biles-Thomas a été inculpé de meurtre, d’homicide, d’homicide volontaire, de voies de fait et de parjure.

Pourquoi le juge a-t-il déclaré l’annulation du procès?

Un juge de l’Ohio a déclaré l’annulation du procès le mardi 25 mai 2021, après que les jurés ont déclaré avoir lu des documents juridiques qui avaient été involontairement inclus dans les preuves qu’ils devaient examiner.

Au cours de leur troisième jour de délibérations, le jury a déclaré au juge que des copies des mémoires juridiques des avocats et des procureurs de Tevin Biles-Thomas délibérant si Biles-Thomas aurait pu agir en état de légitime défense avait influencé leur réflexion.

La motion disait: «Les preuves dans cette affaire tendent à soutenir que si un juge des faits croit que Tevin Biles-Thomas a tiré avec une arme, c’était pour défendre DeVaughn Gibson.»

Biles-Thomas a plaidé non coupable.

Un nouveau procès devait commencer – mais un juge a rejeté les accusations.