Qui est la femme du Dr Phil McGraw ? En savoir plus sur Robin et son ex Debbie Higgins – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Andrew Parsons/Shutterstock

Le Dr Phil McGraw s’est fait connaître grâce à des apparitions sur Oprah.

Il a dirigé son propre talk-show pendant plus de 20 ans.

Le Dr Phil est marié à sa femme actuelle depuis 1976.

Il a annoncé le 31 janvier que son émission toucherait à sa fin.

Dr Phil McGraw72 ans, est arrivé à la fin de son règne le Dr Phil. L’animateur de talk-show et auteur, titulaire d’un doctorat en psychologie clinique, s’est d’abord fait connaître en apparaissant aux côtés de Oprah Winfrey sur son talk-show télévisé historique en tant qu’experte en relations. Cependant, après plusieurs années, sa popularité est devenue évidente et il a lancé son propre talk-show, Dr Phil, qui a résisté à l’épreuve du temps – durant 21 saisons. Le 31 janvier, par La variété, le Dr Phil a annoncé qu’il s’éloignerait de son concert d’hébergement 5 jours par semaine et qu’il fermerait le spectacle. “Cela a été un chapitre incroyable de ma vie et de ma carrière, mais pendant que je passe de la journée, il y a tellement plus que je souhaite faire”, a-t-il déclaré en partie dans un communiqué.

Plus à propos Dr Phil

Lors de son ascension au sommet du succès des talk-shows télévisés, le Dr Phil s’est marié deux fois. Son mariage actuel avec sa femme Robin dure depuis des décennies et continue de compter. Mais il avait aussi une précédente épouse, avec qui il a partagé une union beaucoup plus courte. Voici tout ce qu’il faut savoir sur Robin McGraw et Debbie Higgins McCallles deux femmes qui ont appelé le Dr Phil leur mari.

Debbie Higgins McCall

Phil, né (Philip Calvin en 1950,) n’avait que 20 ans lorsqu’il s’est marié Debbie Higgins en 1970. Mais selon Debbie, ça ne s’est pas bien passé. Selon la page Wikipedia de la star, elle l’a accusé de contrôler, au point de s’attendre à ce qu’elle se mette à l’haltérophilie comme moyen d’augmenter la taille de son buste. En fin de compte, elle a affirmé que leur mariage avait pris fin après trois ans d’infidélité.

Quant à savoir comment cela a commencé, la personnalité de la télévision a dit un jour que le mariage était inévitable. “J’étais le grand joueur de football et elle était la pom-pom girl”, a déclaré le Dr Phil en 2002, selon Newsweek. “C’était juste la prochaine chose à faire.” Il a affirmé qu’il n’y avait jamais eu de retombées sur la fin du mariage. “Nous n’avons jamais eu de mots croisés”, a-t-il déclaré. “Nous nous sommes juste assis et avons dit:” Pourquoi avons-nous fait cela? “” Ils ont annulé leur mariage en 1973.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Selon Le soleil américainDebbie a travaillé comme monteuse sur le film de 2013 Chasseurs de démons : craignez le silence. Elle est décédée en 2014.

Robin McGraw

Le Dr Phil a commencé à sortir avec sa femme actuelle, l’ancienne Robin Jo Jameson en 1973 alors qu’il était encore en train d’annuler son mariage avec Debbie. Ils se sont finalement mariés en 1976 et ont depuis accueilli deux enfants, Geai et Jordan McGraw. Robin, maintenant âgée de 69 ans, a été très visible en tant que militante, conférencière et philanthrope aux côtés de son mari, apparaissant fréquemment dans son émission et dirigeant When Georgia Smiled: The Robin McGraw and Dr. Phil Foundation.

Lien connexe Lié: Dr. Phil : 5 choses à savoir sur l’animateur de télévision sous le feu pour ses commentaires sur le COVID-19

Selon le site Web officiel du Dr Phil, sa mission est de “produire un véritable changement en créant et en faisant progresser des programmes qui aident les femmes et les enfants – en particulier ceux touchés par la violence domestique – à vivre une vie saine, sûre et remplie de joie”.

Dans une interview en 2014, elle a expliqué l’un des secrets de leur mariage de longue durée, qui dure maintenant 50 ans. “Mais nous ne nous disputons pas et c’est parce que nous avons eu une conversation très tôt et je lui ai dit que ce n’est pas naturel pour moi d’être dans une maison où les gens crient et hurlent – mes parents ne l’ont pas fait, je ne le fais pas. fais-le et je ne veux pas vivre dans une maison comme ça », a-t-elle dit Nouveau toi revue à l’époque. «Il l’a compris et n’a jamais élevé la voix autour de moi. Nous ne nous battons pas.

Ils sont mariés depuis 46 ans et partagent également deux petits-enfants.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.