Qui est la femme d’El Chapo, Emma Coronel Aispuro? – Le soleil

EMMA Coronel Aispuro est l’épouse du baron de la drogue mexicain condamné Joaquin El Chapo Guzman.

Elle était arrêté le 22 février 2021, dans un aéroport de Virginie sur les accusations de trafic international de drogue.

Qui est Emma Coronel Aispuro?

Emma Coronel Aispuro a épousé le baron de la drogue mexicain Joaquin « El Chapo » Guzman en 2007.

Elle est née le 3 juillet 1989 en Californie, aux États-Unis, et on pense qu’elle s’est mariée le jour de son 18e anniversaire.

Emma est une ancienne reine de beauté qui partage souvent des photos d’elle-même en ligne.

Elle est américano-mexicaine, fille d’Inés Coronel Barreras, éleveuse de bétail, et de Blanca Estela Aispuro Aispuro.

Son père éleveur aurait cultivé de la marijuana et des pavots à opium et son oncle aurait été tué le chef de file de la drogue Igancio Nacho Coronel, un membre important du cartel de Sinaloa et l’un des hommes les plus fiables d’El Chapo.

Comment a-t-elle rencontré El Chapo?

El Chapo serait tombé amoureux d’Emma Coronel lorsqu’il l’a vue lors d’un concours de beauté dans l’État mexicain de Durango en 2007.

Elle participait au festival local du café et de la goyave en 2007, alors qu’elle n’avait que 17 ans et El Chapo a exercé son influence pour s’assurer que la fille gagne.

El Chapo, 47 ans à l’époque, a courtisé le jeune Coronel, qui l’a finalement épousé le jour de son 18e anniversaire.

Dans une interview au LA Times, elle a déclaré: «Je dirais que ce qui m’a convaincu, c’est sa façon de parler, la façon dont il m’a traité, la façon dont nous avons commencé à nous entendre – d’abord en tant qu’amis et de là tout le reste.

« Il a tendance à séduire les gens par sa manière d’être, d’agir, la façon dont il traite les gens en général. »

Qui est son mari El Chapo?

Joaquin Guzman est un pilier mexicain de la drogue connu sous le nom d’El Chapo – qui signifie «shorty» en anglais – en raison de sa petite taille.

Guzman, évadé de la prison en série, passera le reste de ses jours enfermé aux États-Unis, après qu’un juge l’ait condamné à la prison à vie, plus 30 ans.

La cheville ouvrière de la drogue sera mise en cage dans une prison «supermax» à Florence, Colorado, qui est si sécurisée et si éloignée qu’elle a été surnommée «l’Alcatraz des Rocheuses».

Après un procès de 11 semaines, un jury américain a reconnu en février Guzman coupable de trafic de tonnes de cocaïne, d’héroïne et de marijuana et d’avoir participé à des complots meurtriers en tant que dirigeant du cartel de Sinaloa, l’un des groupes de trafic de drogue les plus perfides du Mexique.

Guzman a été arrêté au Mexique le 22 février 2014, mais s’est évadé de prison le 11 juillet 2015.

Il a été arrêté au début de 2016 et extradé vers les États-Unis en janvier 2017.

Le Times rapporte qu’après qu’un tribunal de New York a déclaré Guzman coupable de diriger un empire géant de la cocaïne, sa femme s’est promenée à travers les paparazzi en attente vers une voiture en attente « comme une célébrité quittant un club ».

Ont-ils des enfants?

Coronel a donné naissance à des jumelles en 2011, alors qu’elle avait 23 ans.

Le nom de leur père a été laissé en blanc sur le certificat de naissance car il y avait une prime de 5 millions de dollars sur sa tête à l’époque.

Les enfants sont nés à Los Angeles et sont citoyens américains.

Nous payons vos histoires! Avez-vous une histoire pour l’équipe de presse de Sun Online? Écrivez-nous à [email protected] ou appelez le 0207782 4368. Vous pouvez nous WhatsApp au 07810 791 502. Nous payons aussi pour les vidéos. Cliquez ici pour télécharger le vôtre.