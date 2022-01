Qui est la femme d’Ed Gamble, Charlie Jamison ?

ED Gamble est devenu un visage familier à la télévision depuis son lancement vers la gloire en tant que champion Taskmaster en 2019.

Mais quand le comédien n’est pas occupé à faire rire la nation, il profite d’une ambiance chaleureuse avec sa femme Charlie Jamison.

Instagram

Ed Gamble et sa femme Charlie Jamison[/caption]

Qui est Charlie Jamison ?

Charlie est un producteur de télévision de 29 ans.

Le couple est ensemble depuis 12 ans, ayant été mis en place à un rendez-vous après s’être rencontré par des amis communs en 2010.

En plus d’être producteur, Charlie est également un grand succès sur Instagram avec plus de 16 000 abonnés.

Vous pouvez la suivre @charliejamison où elle publie de jolies photos perdues de sa douce vie familiale avec son mari Ed.

Le couple vit à Londres avec leur chat, qui a même sa propre page Instagram que vous pouvez également suivre @mycatpig.

Quand Charlie a-t-il épousé Ed Gamble ?

Ed a proposé à Charlie pendant ses vacances au Japon en octobre 2018, après avoir décidé qu’il allait proposer en janvier.

La bande dessinée a commandé une bague sur mesure à l’un des amis de Charlie, qui est bijoutier.





Cependant, il ne voulait pas se marier à l’origine, comme il l’a expliqué sur le podcast You’ll Do : « J’ai toujours parlé de ne pas vouloir me marier, mais j’ai parlé de ne pas être pour l’institution du mariage.

« Je ne suis toujours pas pour l’institution du mariage, je suis pour mon mariage et mon mariage seul. »

Mais il a mis ses pieds froids derrière lui, pour poser la question.

Malheureusement, après avoir prévu de se marier en 2020, leur mariage a été reporté à trois reprises en raison de la pandémie de Covid-19.

Le couple a finalement noué le nœud en septembre 2021 lors d’une cérémonie époustouflante qui s’est tenue dans le parc du somptueux domaine Hedsor House and Park.

Situés à la frontière du Buckinghamshire / Berkshire, ils étaient entourés des amis célèbres du couple, dont Joel Dommett et sa femme Hannah.

À quelles émissions de télévision Ed Gamble a-t-il participé?

Ed est un habitué du quiz d’actualité Mock The Week sur BBC Two, mais il est devenu célèbre sur Taskmaster.

Il est également apparu sur Dave’s Hypothetical et 8 Out Of 10 Cats sur Channel 4.

Ed a également écrit pour la série comique Man Down de Greg Davies.

Il est également apparu dans Stand Up Central de Russell Howard, Drunk History et One Night Stand de Dave.