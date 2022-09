Qui est la femme de Rishi Sunak, Akshata Murthy ? – Le soleil

AKSHATA MURTHY est mariée au député conservateur Rishi Sunak et est également la fille d’un milliardaire.

Apprenez à connaître la femme de Rishi Sunak, qui est censée être plus riche que la reine.

Qui est la femme de Rishi Sunak, Akshata Murthy ?

Rishi Sunak s’est marié avec Akshata Murthy en 2009, lors d’un mariage de deux jours à Bangalore.

Mme Murthy dirige la marque de mode Akshata Designs et est également directrice d’une société de capital-risque fondée par son père en 2010.

Elle est la fille du sixième homme le plus riche d’Inde, le milliardaire NR Narayana Murthy, co-fondateur d’Infosys, une société informatique.

Le Times of India dit que son père est “l’un des meilleurs entrepreneurs indiens”.

Akshata Murthy a épousé Rishi Sunak en 2009

Akshata travaillait dans la finance et le marketing.

Mais elle s’est tournée vers le design de mode, travaillant avec des artistes dans des villages isolés en Inde.

Akshata aimait les vêtements lorsqu’elle était enfant – un penchant qui a déconcerté sa “mère ingénieure sans fioritures”.

Elle a déclaré à Vogue India en 2011 : “Je parle de l’histoire d’un vêtement particulier, de son authenticité, de son savoir-faire et de la protection d’un riche patrimoine.”

Akshata a également été cité en disant: “Je crois que nous vivons dans une société matérialiste, et au cours des dernières décennies, il est devenu plus facile de vendre des produits à un large public, compte tenu de l’avènement de la mondialisation.”

Le Times a rapporté en février 2020 que le couple posséderait “au moins quatre propriétés”, selon la publication, y compris une maison de mews de cinq chambres à Kensington, évaluée à environ 7 millions de livres sterling.

Combien d’enfants ont Rishi Sunak et Akshata Murthy ?

Le couple a deux filles, Krishna et Anoushka.

La maison familiale se trouve dans le North Yorkshire.

On ne sait pas grand-chose de ses filles car il les garde hors de la vue du public.

Sur sa page À propos de moi du Parlement britannique, il dit que ses enfants l’occupent, lui et sa femme, “occupés et divertis”.

Qui sont les parents d’Akshata Murthy ?

Son père est le milliardaire NR Narayana Murthy, co-fondateur d’Infosys, une société informatique.

Il détient maintenant le titre de président émérite de l’entreprise après sa retraite.

Il a lancé Infosys en 1981 et a été PDG de 1981 à 2002 ainsi que président de 2002 à 2011.

En 2011, il quitte le conseil d’administration.

Le magazine Time l’a décrit comme le “père du secteur informatique indien” grâce à sa contribution à l’externalisation.

Sa mère est Sudha Murthy, née Kulkarni, professeur d’ingénierie indienne, auteur et assistante sociale.

Elle est présidente de la Fondation Infosys.

Sudha a commencé sa carrière professionnelle en informatique et en ingénierie.

Elle est surtout connue pour son travail social et sa contribution à la littérature en kannada et en anglais et a écrit un certain nombre de romans.

Sudha est la fille du chirurgien Dr RH Kulkarni et de sa femme Vimala Kulkarni.

Elle est également une grande cinéphile et possède une collection de quelque 500 DVD.

Le couple a deux enfants Akshata et Rohan.

Quelle est la valeur nette d’Akshata Murthy ?

Les rapports suggèrent qu’Akshata Murthy est fabuleusement riche et même plus riche que la reine.

Elle aurait des actions dans l’entreprise technologique de sa famille d’une valeur de 430 millions de livres sterling.

Les actifs rendent Akshata d’origine indienne plus riche que la reine, qui est estimée à 500 millions de livres sterling, selon The Scotsman.

Sa famille a également une coentreprise avec Amazon d’une valeur de 900 millions de livres sterling par an et des parts dans la société qui gère la chaîne italienne et de hamburgers Jamie Oliver de Jamie Oliver Wendy’s en Inde.