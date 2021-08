Qui est la femme de Richard Trumka, Barbara Vidovich ?

RICHARD Trumka a été président de l’AFL-CIO pendant plus d’une décennie avant son décès.

Trumka et Barbara Vidovich étaient mariés depuis près de 40 ans.

Avant sa mort, Trumka était marié à Barbara Vidovich depuis 1982 Crédit : EPA

Qui est Barbara Vidovitch ?

Avant sa mort, Trumka était marié à Barbara Vidovich depuis 1982.

Elle est la fille d’un mineur de charbon, mais son métier est inconnu.

Les deux se sont mariés lors d’une cérémonie privée le 28 novembre selon le New York Times.

Donnant un aperçu de la position de Trumka, l’article du Times a également ajouté : « Un prêtre a dit qu’on lui avait dit qu’il y avait eu une menace sur la vie de M. Trumka.

Trumka venait d’être nommé président des United Mine Workers à l’époque.

Richard Trumka a-t-il des enfants ?

Les deux ont un fils Richard Jr qui est diplômé en 2006 de la Cornell University School of Industrial Relations et diplômé en 2009 de la Georgetown University Law School.

Trumka Jr. a suivi les traces de son père alors qu’il est actuellement conseiller juridique et directeur du personnel du sous-comité de la politique économique et des consommateurs du comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme.

Avant son rôle au sein du comité de la Chambre, Trumka Jr. a été procureur général adjoint dans le Maryland.

Quand Richard Trumka est-il décédé ?

Il a été annoncé le jeudi 5 août 2021 par le chef de la majorité Chuck Schumer au Sénat que Trumka était décédé d’une apparente crise cardiaque à l’âge de 72 ans.

« C’est juste une horrible nouvelle », a déclaré Schumer. « Nous venons de perdre un géant. Et nous avons tellement besoin de lui. Nous nous souviendrons de lui pour toujours. Et sa mémoire nous importunera, je le sais, de faire encore plus pour les travailleurs. »

Le sénateur Joe Manchin a ajouté qu’il avait le « cœur brisé » et a décrit Trumka comme un « cher ami ».

« L’histoire de Rich est l’histoire américaine – il était le fils et le petit-fils d’immigrants italiens et polonais et a commencé sa carrière dans l’extraction du charbon », a déclaré Manchin. « Il n’a jamais oublié d’où il venait.

Selon sa biographie sur le site Web de l’AFL-CIO, Trumka était un « ardent défenseur de la justice sociale et économique ».

« Trumka est la voix la plus claire du pays sur la nécessité cruciale de veiller à ce que tous les travailleurs aient un bon travail et le pouvoir de déterminer leurs salaires et leurs conditions de travail », a poursuivi sa biographie.

Il était surtout connu pour tenir les élus et les employeurs responsables envers les familles de travailleurs.