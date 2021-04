Deux journalistes du réseau Fox, Peter Doocy et Hillary Vaughn, se sont mariés lors d’une petite cérémonie la semaine dernière en Caroline du Sud.

Le père de Doocy, Steve Doocy, a partagé des photos de la « belle » journée de son fils sur Fox & Friends le matin du 26 avril.

Peter Doocy est le correspondant de la Maison Blanche pour Fox News

Qui est Peter Doocy?

Doocy, 33 ans, est un journaliste américain qui est actuellement correspondant à la Maison Blanche pour Fox News.

Il est le fils de Steve, co-animateur de Fox & Friends.

Doocy a commencé sa carrière chez Fox News en tant que journaliste généraliste en 2009.

Le journaliste a couvert une variété d’histoires, y compris la chirurgie de transplantation cardiaque de l’ancien vice-président Dick Cheney en mars 2012, les inondations dans le Midwest en 2011, l’ouragan Sandy à New York et les élections présidentielles de 2008 et 2012.

Hillary Vaughn est une correspondante de Fox Business Network Crédit: Twitter

L’homme de 33 ans a également rendu compte de la fusillade de l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut, en 2012.

Qui est la femme de Peter Doocy, Hillary Vaughn?

Vaughn est un correspondant de Fox Business Network.

Selon sa page MuckRack, la journaliste a également travaillé pour Fox News, Yahoo Finance, FOX 32 à Chicago, Fox 13 à Tampa, Fox 2 à Detroit et Fox 5 à Washington DC entre autres.

Quand se sont-ils mariés?

Les jeunes mariés se sont mariés lors d’une cérémonie en Caroline du Sud la semaine dernière.

Le témoin de Doocy était son père, Steve, qui a partagé des photos du mariage de son fils le lundi 26 avril de Fox & Friends.