Qui est la femme de Michael Gove, Sarah Vine ?

SARAH VINE est une chroniqueuse de journal qui était autrefois mariée à Michael Gove.

Cependant, le couple a finalisé leur divorce en janvier 2022, après 20 ans de mariage.

Michael Gove et Sarah Vine photographiés après avoir voté Leave lors du référendum de l’Union européenne à Kensington Crédit : Getty Images – Getty

Que se passe-t-il avec leur divorce ?

Le couple a annoncé qu’il se séparait en juillet 2021 et leur divorce a été finalisé à peine six mois plus tard, en janvier 2022.

Il a été révélé que Sarah avait demandé le divorce au motif que le mariage était irrémédiablement rompu.

Dans une interview accordée à Tatler, la chroniqueuse a confirmé que la carrière politique de son ex-mari avait joué un rôle énorme dans la rupture de leur mariage.

“La politique crée un environnement toxique et exerce une pression immense sur les familles et les mariages”, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté : “C’est vraiment au cœur de la raison pour laquelle Michael et moi allons divorcer. Ce n’est pas parce qu’on se déteste, c’est parce que je ne peux pas m’occuper de ma famille et de moi-même et être une femme politique.”

Un ami du couple a déclaré : “C’est une décision difficile et triste pour Michael et Sarah après vingt ans de mariage.

“C’est une séparation entièrement à l’amiable et il n’y a personne d’autre impliqué. Ils se sont séparés au cours des deux dernières années mais ils restent amis. Leur priorité absolue, ce sont les enfants.”

Qui est la chroniqueuse Sarah Vine ?

La journaliste est née en avril 1967, ce qui lui fait 55 ans.

Elle était mariée au politicien Michael Gove, secrétaire d’État au nivellement sous Rishi Sunak.

Selon son compte Twitter, elle est une amoureuse des animaux qui est “l’administratrice d’un organisme de bienfaisance qui sauve des chiots et des chiens du monde entier et les amène au Royaume-Uni pour une vie meilleure”.

En 2013, Sarah devient chroniqueuse pour le tabloïd britannique Daily Mail.

Certains de ses récits détaillés de sa vie personnelle ont été controversés.

Elle est également la marraine de la fille de l’ancien Premier ministre David Cameron, Florence, et a parlé de son “amitié étroite” avec l’ancien Premier ministre et sa femme, qui comprenait de nombreuses vacances en famille ensemble.

Lors du référendum britannique sur l’adhésion à l’UE, elle s’est prononcée en faveur du congé.

Cependant, le chroniqueur a été critiqué pour plusieurs articles controversés – dont un sur la rencontre entre Theresa May et Nicola Sturgeon.

Il a été rapporté en 2018 que Samantha Cameron avait juré de ne plus jamais parler à Gove et à sa femme au sujet de sa candidature “déloyale” à la direction des conservateurs.

Qui est son mari Michael Gove ?

Né à Édimbourg en 1967, Gove est député conservateur depuis 2005.

Au cours de sa carrière politique, il a occupé plusieurs postes au sein du cabinet, sous de nombreux premiers ministres : David Cameron, Theresa May, Boris Johnson et Rishi Sunak.

Sunak a réintégré Gove dans le rôle de secrétaire d’État au nivellement, au logement et aux communautés – un rôle qu’il occupait auparavant dans le gouvernement de Johnson.

Auparavant, il a été chancelier du duché de Lancaster et ministre du Cabinet Office.

Sous Boris Johnson en tant que Premier ministre, Gove a reçu pour instruction de « booster » les plans d’un Brexit sans accord.

Comme sa désormais ex-femme, il a également travaillé comme journaliste après avoir quitté l’université d’Oxford, écrivant pour des journaux locaux et nationaux et apparaissant à la radio et à la télévision.

Il a écrit une chronique hebdomadaire pour le Times.

Le couple a-t-il des enfants ?

Le couple a un fils de 17 ans et une fille de 19 ans.

Des amis ont déclaré que le couple s’était séparé et qu’il n’y avait personne d’autre impliqué dans la scission.

Après que le couple a annoncé leur séparation, un porte-parole du couple a déclaré :

“Ils continueront à soutenir leurs deux enfants et ils resteront des amis proches.

“La famille demande poliment la confidentialité pour le moment et ne fera aucun autre commentaire.”

Un autre ami du couple a déclaré que les enfants étaient leur “priorité absolue”.