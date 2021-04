MICHAEL Cohen, qui était auparavant l’avocat personnel de Donald Trump pendant sa présidence, est marié à Laura Shusterman depuis plus de deux décennies.

Les deux ont lutté contre plusieurs scandales fiscaux fédéraux au cours de leur mariage.

Qui est la femme de Michael Cohen, Laura Shusterman?

Michael Cohen a épousé Laura Shusterman, 51 ans, en 1994.

Les Cohen ont une fille, Samantha Blake Cohen, et son plus jeune fils Jake Ross Cohen.

Le père ukrainien de Laura, Fima Shusterman, a présenté Michael Cohen à Donald Trump, a écrit le journaliste de longue date de l’Associated Press Seth Hettena dans son livre Trump / Russia: A Definitive History.

Les parents de Laura Cohen seraient copropriétaires de la propriété avec les Cohen dans la Trump Tower à New York.

Michael et Laura ont fait leur fortune en masse grâce aux médaillons de taxi de New York.

En conséquence, le couple devrait des dizaines de milliers d’impôts impayés à la Metropolitan Transportation Authority.

Dans une déclaration à la commission sénatoriale du renseignement en 2017, Michael Coehn a déclaré: « Ma femme et moi sommes mariés depuis 23 ans et entrons maintenant dans la saison de nos vies lorsque nous voyons nos enfants devenir adultes eux-mêmes », il déclaré.

« Ma fille, qui est dans une école de l’Ivy League, et ma femme, qui est d’origine ukrainienne, ont été particulièrement victimes de harcèlement, d’insultes et de menaces… certaines si sévères que je ne peux pas les partager en compagnie mixte. »

Qu’est-ce que Michael Cohen a affirmé dans ses mémoires?

En 2019, Cohen a été frappée d’une amende de 1,5 million de dollars et d’une restitution pour des crimes qui comprenaient la violation de la loi de financement de la campagne Trump en payant 130000 dollars en argent silencieux en 2016 à la star du porno Stormy Daniels, qui prétend avoir eu une liaison en 2006 avec Trump.

Cohen a toujours soutenu qu’il avait été fait «bouc émissaire» par le gouvernement et avait été acculé à plaider coupable.

Dans son livre, Disloyal: A Memoir: The True Story of the Former Personal Attorney du président Donald J.Trump, qui a atteint le n ° 1 sur Amazon, Cohen a écrit sur le fait que son avocat avait informé évasion fiscale, mensonge au Congrès et fausse déclaration à une banque, le gouvernement déposerait un acte d’accusation de 85 pages, le ferait sortir de son appartement à la télévision nationale et inculperait également sa femme, Laura.

«C’était comme avoir un coup de poing dans le ventre», a-t-il écrit à propos du gouvernement s’en prenant à sa femme.

Il a déclaré au Sun: «Sans les menaces contre ma femme, je n’aurais jamais plaidé coupable. Je n’allais jamais la mettre en danger.

«J’avais payé des millions d’impôts, je n’avais jamais produit une seule déclaration de revenus tardive, et puis il y a une erreur, pas de problème. Tout le monde a l’opportunité de s’asseoir avec un agent de l’IRS pour résoudre le problème, pas moi.

Quel est le récent scandale fiscal de Michael Cohen?

Michael Cohen a été giflé avec un autre privilège fiscal fédéral de 1,2 million de dollars, a révélé The Sun.

L’ancien avocat et réparateur autoproclamé de Trump a été frappé du nouveau privilège le 11 mars, selon les archives fédérales.

Cohen a critiqué le dépôt, affirmant qu’il n’a «aucune idée» de la raison pour laquelle l’IRS renverrait un privilège qui, selon lui, a déjà été imposé.

«Je suis loin du Al Capone de l’évasion fiscale», a-t-il fustigé dans une interview exclusive.

«L’erreur fiscale, que j’ai entièrement payée, était le résultat de l’incompétence et de la négligence de mon comptable Jeffrey Getzel comme indiqué dans ma note de condamnation ainsi que dans mon procès actuel contre lui pour faute professionnelle.

« Pourquoi l’IRS a refilé, je n’en ai aucune idée, c’est une question à laquelle même mon comptable ne peut pas répondre. »

Cohen, qui fait référence au célèbre patron de la mafia Capone – célèbre emprisonné pour évasion fiscale et interdiction en 1931 – a lui-même été emprisonné en 2018 pour évasion fiscale et violations du financement de la campagne.