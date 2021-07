Qui est la femme de Larry Nassar ?

DÉCOUVREZ l’épouse du délinquant sexuel condamné Larry Nassar, Stéphanie et le divorce du couple.

Stéphanie a à peine été mentionnée dans la couverture médiatique et les documentaires réalisés sur le crime de Larry.

Stephanie Nassar était l’épouse du docteur olympique en disgrâce Larry Nassar Crédit : Fox47

Qui est la femme de Larry, Stéphanie ?

Larry et Stephanie se sont mariés le 19 octobre 1996 à l’église catholique St. John’s d’East Lansing.

Au moins deux des accusateurs de Larry ont assisté à leur mariage.

Stephanie a fréquenté l’Université d’État du Michigan en 1992 et en 1999, elle est diplômée de l’Université de Detroit avec une maîtrise de leur programme d’assistants médicaux.

Elle est toujours employée comme assistante au médecin pédiatrique à Lansing, Michigan.

Larry Nassar a été emprisonné jusqu’à 175 ans Crédit : AP : Presse associée

Le couple a deux filles et un fils.

Qui est Larry Nassar et qu’a-t-il fait ?

Larry Nassar, 57 ans, a obtenu un diplôme en kinésiologie à l’Université du Michigan en 1985 et a rejoint le personnel médical de l’équipe de gymnastique américaine un an plus tard.

Le médecin en disgrâce dirigeait également une clinique et un club de gymnastique à la Michigan State University.

Il a abusé de sa position pendant deux décennies pour tâtonner des filles pendant un traitement médical – parfois devant leurs parents.

USA Gymnastics a rompu les liens avec Nassar en 2015 et Michigan State l’a licencié en septembre de la même année.

Nassar a admis avoir pénétré des femmes avec les mains sans gants lorsqu’elles lui ont rendu visite pour diverses blessures.

Le nombre de victimes qui se sont manifestées dépasse 250, depuis des décennies.

Nassar, qui a perdu sa licence de médecin en avril 2018, a admis que sa conduite n’avait aucun but médical légitime et qu’il n’avait pas le consentement des filles.

Quand Stéphanie et Larry ont-ils divorcé ?

Stéphanie a demandé le divorce le 25 janvier 2017, presque un an jour pour jour avant le prononcé de la peine.

Elle a obtenu le divorce dans les six mois ainsi que la garde exclusive de leurs trois enfants.

Ni Stéphanie ni ses enfants n’étaient présents à la condamnation ou à l’audience de Larry.

L’un des accusateurs de Larry, Alaina Bamfield, dit que Stéphanie l’a référée à Larry où elle a ensuite été agressée sexuellement.

Pour cette raison, Stephanie est nommée dans un procès fédéral contre l’Université d’État du Michigan.

Depuis combien de temps Larry est-il en prison ?

En janvier 2018, Nassar a été emprisonné jusqu’à 175 ans après avoir été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement des dizaines de jeunes femmes.

Il a plaidé coupable d’avoir agressé sexuellement 125 filles et femmes entre 1998 et 2015.

Le nombre de victimes présumées qui se sont manifestées dépasse 250.

Un mois plus tôt, il avait été condamné à 60 ans de prison pour possession de pornographie juvénile après avoir été retrouvé avec 37 000 images de pornographie juvénile.

Le 5 février, Nassar a été condamné à 40 à 125 ans de prison supplémentaires pour trois autres infractions sexuelles – un total pouvant aller jusqu’à 360 ans de prison.