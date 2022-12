Qui est la femme de Kylian Mbappé et a-t-il des enfants ?

Kylian Mbappe espère inspirer la France à la gloire en finale de la Coupe du monde.

Le Paris Saint Germain (s’ouvre dans un nouvel onglet) superstar a illuminé l’édition 2018 du tournoi, remportant le prix du jeune joueur du tournoi alors que la France se dirigeait vers le trophée.

Mbappe est devenu encore meilleur au cours des quatre années qui ont suivi, et il est en grande partie la raison pour laquelle la France est l’un des favoris pour remporter la Coupe du monde 2022.

Le joueur de 23 ans est largement considéré comme un futur vainqueur du Ballon d’Or, et certains pensent qu’il est déjà le meilleur joueur du monde.

Mbappe serait en couple avec Ines Rau, une mannequin française, mais le joueur n’a pas confirmé leur relation.

Il était auparavant avec Emma Smet, une actrice, mais le couple a rompu. Mbappé n’a pas d’enfants.

La France s’est qualifiée pour la Coupe du monde avec un minimum d’agitation, en remportant cinq et en faisant match nul trois de ses huit matchs contre l’Ukraine, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan.

Ils chercheront désormais à remporter le tournoi pour la troisième fois de leur histoire et à devenir la troisième nation à remporter des Coupes du monde consécutives (après l’Italie en 1930 et 1934, et le Brésil en 1958 et 1962).

La France a déjà évité la “malédiction du tenant” au Qatar : quatre des cinq précédents champions en titre ont été éliminés lors de la phase de groupes de la prochaine Coupe du monde.

La France elle-même est tombée au premier obstacle en 2002, tout comme l’Italie en 2010, l’Espagne en 2014 et l’Allemagne en 2018, bien qu’elle ait progressé sans problème cette fois-ci.

La seule autre exception à la règle récente est le Brésil, qui a été éliminé en quart de finale en 2006.