Qui est la femme de Jovenel Moïse ?

Le président HATIEN Jovenel Moïse a été assassiné et son épouse, Martine, a été blessée à leur domicile le mercredi 7 juillet.

La capitale d’Haïti de Port-au-Prince est en deuil après le nouvelles.

🔵 Lisez notre blog sur l’assassinat du président haïtien pour les dernières mises à jour

3 Jovenel Moïse et Martine Moïse Crédit : AFP

Qui est Martine Moïse ?

Martine est née le 5 juin 1974 à Port-au-Prince, Haïti.

Elle a rencontré son mari, Jovenel, alors qu’ils étaient tous deux étudiants à l’université Quisqueya et se sont mariés en 1996.

Pendant son mandat de première dame, elle a été présidente de la Fondasyon Klere Ayiti, une organisation de développement communautaire axée sur l’éducation civique et les problèmes des femmes.

En octobre 2017, elle est devenue présidente de la coordination du Fonds mondial en Haïti visant à alléger VIH/SIDA, le paludisme et d’autres problèmes de santé publique en Haïti.

Martine a également préconisé de nouveaux investissements dans l’industrie des arts et de l’artisanat haïtien dans le but de stimuler les artisans locaux.

3 Martine a été transportée d’urgence à l’hôpital général de Port-au-Prince suite à l’attentat Crédit : Getty

Qu’est-il arrivé à Martine lors de l’assassinat ?

Le domicile de Moïse aurait été attaqué vers 1 heure du matin mercredi par un groupe armé qui aurait prétendu être des agents de la Drug Enforcement Administration des États-Unis.

Martine aurait été abattue à leur résidence à Pétion-Ville.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital général de Port-au-Prince suite à l’attaque.

Des sources ont signalé sa mort des suites de ses blessures plus tard dans la matinée. Cependant, l’ambassadeur d’Haïti, Bocchit Edmont, a déclaré que Martine était dans un état critique mais stable.

Elle a atterri mercredi en Floride pour un traitement médical d’urgence.

Elle a été transportée par avion à Fort Lauderdale où elle sera transférée à Miami pour être soignée à l’hôpital baptiste, selon Nouvelles locales 10.

La première dame a été photographiée en train d’être prise d’un petit avion sur une civière à l’aéroport exécutif de Fort Lauderdale vers 15h30.

3 « Toute la zone était attaquée, des coups de feu partout, c’était la panique totale » Crédit : AFP

Qui a tué le président haïtien ?

L’assassinat du président haïtien faisait partie d’une « attaque hautement coordonnée par un groupe hautement entraîné et lourdement armé », a déclaré le Premier ministre par intérim Claude Joseph dans un communiqué.

Il s’est engagé à traduire les responsables en justice.

Joseph a déclaré dans des remarques télévisées après avoir présidé une réunion du cabinet que le gouvernement avait déclaré une période de deux semaines état d’urgence.

« Mes compatriotes, restez calmes car la situation est sous contrôle », a déclaré Joseph dans son discours.

« Ce coup a blessé ce pays, cette nation, mais il ne restera pas impuni. »

L’ambassadeur d’Haïti aux États-Unis, Bocchit Edmond, a déclaré que l’attaque « a été menée par des mercenaires étrangers et des tueurs professionnels – bien orchestrés » et qu’ils se faisaient passer pour des agents de la DEA.

Président Joe Biden a déclaré que l’attaque était « très inquiétante », ajoutant « nous avons besoin de beaucoup plus d’informations ».

« Nous sommes choqués et attristés d’apprendre l’assassinat horrible du président Jovenel Moïse et l’attaque contre la Première dame Martine Moïse d’Haïti », a déclaré Biden.

« Nous condamnons cet acte odieux et j’envoie mes vœux les plus sincères pour le rétablissement de la Première Dame Moïse. Les États-Unis présentent leurs condoléances au peuple haïtien et nous sommes prêts à aider alors que nous continuons à travailler pour un Haïti sûr et sécurisé.