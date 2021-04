Le journaliste de télévision Jon Snow devrait quitter Channel 4 News après 32 ans pour se concentrer sur des «projets de plus longue durée».

L’homme de 73 ans, connu pour présenter les nouvelles à 19 heures, pourrait désormais passer plus de soirées à la maison – mais que savons-nous de la femme avec laquelle il partage sa vie?

Getty

Snow et Lunga sont ensemble depuis 20 ans[/caption]

Qui est la femme de Jon Snow, le Dr Precious Lunga?

Lunga, 46 ans, est épidémiologiste et universitaire.

La Zimbabwéenne a déménagé au Royaume-Uni à l’âge de 17 ans pour étudier les neurosciences à l’Université d’Édimbourg, puis a reçu son doctorat de l’Université de Cambridge en 2003.

Parler au New Statesman à propos de son déménagement au Royaume-Uni, Lunga a déclaré: «Je suis allée dans une école conventuelle; la plupart des filles ne faisaient pas de science.

«Quand j’étais à l’école, j’aimais l’histoire et toutes ces autres matières. Je me souviens d’une des religieuses qui m’avait dit: «Vous êtes douée en science, vous devez donc faire de la science». Et mes parents m’ont toujours encouragé.

Elle a fondé Afya Pap en 2016 – une application médicale qui offre de l’éducation et du coaching sur les maladies chroniques – et a été membre fondateur d’Europrise, un consortium de chercheurs sur les vaccins anti-VIH.

Lunga a reçu beaucoup de succès tout au long de sa carrière, étant répertoriée parmi les 100 Africains les plus influents des Nouveaux Africains en 2019.

Elle n’avait pas été mariée avant de rencontrer Snow et n’a pas d’autres enfants d’une relation précédente.

Quand se sont-ils marriés?

Lunga a épousé Snow en mars 2010 – malgré leur écart d’âge de 27 ans.

Le couple sortait ensemble depuis neuf ans avant de prononcer leurs vœux.

Parlant du mariage en 2011, Lunga a déclaré: «Si vous m’aviez recherché sur Google il y a dix mois, vous auriez vu toutes mes affaires professionnelles.

«Mais lorsque j’interagis avec les gens, cela [the relationship] ne vient pas. Peut-être qu’ils sont tous très polis et ne le mentionnent pas. Je ne cherche pas moi-même sur Google, donc je ne sais pas. «

Snow n’avait pas été marié auparavant, mais avait entretenu une relation avec l’avocate des droits de l’homme Madeleine Colvin pendant 35 ans.

Le journaliste de télévision et Colvin ont eu deux enfants ensemble avant de se séparer.





Ont-ils des enfants?

Le couple a accueilli un petit garçon dans le monde par maternité de substitution en mars 2021.

S’exprimant après la naissance, Snow a déclaré: «Dans notre désir de sceller nos 11 ans de mariage avec un bébé, ma femme a subi de nombreux revers médicaux et fausses couches.

«Par conséquent, nous serons toujours profondément reconnaissants à notre mère porteuse, qui a mené notre embryon à terme.

«Au milieu de ces temps difficiles, nous nous sentons doublement bénis de pouvoir célébrer notre bonne fortune.»