Qui est la femme de Jeremy Hunt, Lucia Guo, et combien d’enfants ont-ils ? – Le soleil

Le politicien CONSERVATEUR Jeremy Hunt est bien connu dans le monde de la politique.

Il est en couple avec sa femme Lucia Guo depuis de nombreuses années, voici tout ce qu’il faut savoir sur eux…

Le couple a trois enfants ensemble

Qui est la femme de Jeremy Hunt, Lucia Guo ?

L’épouse de Jeremy Hunt, Lucia, est née en 1978 et est originaire de la ville de Xi’an en Chine.

Elle a déménagé au Royaume-Uni avant de rencontrer le député conservateur et détient la nationalité britannique.

Lucia est régulièrement apparue sur China Hour de Sky TV et a présenté sa propre émission intitulée Signature Flowers Of China.

Ensemble, le couple a formé une entreprise immobilière appelée Mare Pond Properties Limited.

En 2019, Lucia a vu son mari lancer sa candidature pour devenir le chef du Parti conservateur et a été surnommée son “arme secrète”.

Elle l’a de nouveau soutenu alors qu’il lançait sa candidature à la direction des conservateurs en 2022, mais il a fini par être éliminé au premier tour.

On la voit souvent soutenir Jeremy lors de fonctions politiques.

Lucia a été aux côtés de son mari tout au long de sa carrière politique.

Jeremy a été nommé chancelier le vendredi 14 septembre 2022, après que Kwasi Kwarteng a été démis de ses fonctions.

Quand Jeremy Hunt et Lucia Guo se sont-ils mariés ?

Jérémy rencontré Lucia lors d’un événement Hotcourses à Warwick en 2008.

Elle a travaillé à l’Université de Warwick pour aider à recruter des étudiants chinois pour étudier à l’université.

Le député a demandé son adresse e-mail et après avoir échangé ses coordonnées, le couple a commencé une relation.

Ce n’est qu’un an plus tard que Jeremy a posé la question en cachant une bague de fiançailles dans le creux d’un arbre lors de leur promenade de la veille de Noël.

Le couple, qui a un écart d’âge de 11 ans, s’est marié en juillet 2009 et a eu une cérémonie traditionnelle chinoise à Xi’an.

Hunt dit que Lucia “donne tout ce qu’elle reçoit” et la décrit comme “l’étincelle” dans sa vie et celle de sa famille.

Il a été révélé que le surnom de Lucia pour son mari est “Big Rice”, après que sa grand-mère chinoise ait eu du mal à prononcer “Jeremy” et l’a donc appelé “Big Mi” signifiant “Big Rice”.

Jeremy et Lucia sont maintenant mariés depuis plus d’une décennie.

Crédit : La Méga Agence

Combien d’enfants ont-ils?

Lucia et Jeremy ont trois enfants ensemble.

Leur fils Jack est né en 2010, suivi d’Anna deux ans plus tard et la plus jeune Eleanor est née en 2014.

En 2014, Hunt a déclaré qu’il craignait que ses enfants ne soient victimes de discrimination si l’immigration n’était pas contrôlée.

Il a estimé que la colère contre les immigrants augmenterait à moins que davantage ne soit fait pour réduire le nombre de personnes venant au Royaume-Uni.

Jeremy a tendance à garder sa famille à l’écart des projecteurs.

Selon son site Web, les Hunts vivent à Hambledon dans sa circonscription, South West Surrey.