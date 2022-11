Le candidat de l’OHIO au Sénat américain, JD Vance, est marié depuis près de huit ans.

Jetons un coup d’œil à ce que nous savons de la femme du best-seller du New York Times.

JD Vance et Usha Chilukuri sont mariés depuis 2014

Qui est la femme de JD Vance ?

Usha Chilukuri, 36 ans, est associée en litige chez Munger, Tolles, & Olson.

Elle et JD Vance se sont mariés en 2014 et partagent deux enfants ensemble.

Usha et JD étaient d’anciens camarades de classe de la faculté de droit de Yale.

Elle a déclaré à la journaliste Megyn Kelly dans une interview en 2017 qu’elle avait été attirée par JD en raison de son attitude positive : “Il se sentait très différent.”

Usha a été rédactrice en chef du Yale Journal of Law & Technology et rédactrice en chef du développement du Yale Law Journal pendant ses études.

Elle est autorisée à pratiquer le droit en Californie, dans l’Ohio et dans le district de Columbia.

JD Vance a-t-il remporté sa course au Sénat ?

JD Vance, 38 ans, a annoncé sa candidature aux élections sénatoriales américaines de 2022 dans l’Ohio en juillet 2021.

L’ancien président Donald Trump a annoncé son soutien à Vance en avril 2022.

Le 3 mai 2022, le candidat du GOP au Sénat a remporté les élections primaires de l’Ohio.

Vance a ensuite remporté les élections de mi-mandat, assurant la course au Sénat de l’Ohio et battant le démocrate Tim Ryan.

De quoi parlent les mémoires de JD Vance ?

En 2016, Harper Press a publié le livre de JD, Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis.

Les mémoires décrivent son éducation et ses antécédents familiaux tout en grandissant dans la ville de Middletown, Ohio, et explorent des thèmes importants comme la pauvreté.

Le candidat républicain au Sénat américain JD Vance embrasse sa femme Usha Vance après avoir remporté la primaire le 3 mai 2022 Crédit : Getty Images – Getty

Selon la description des mémoires, le livre est ” une analyse passionnée et personnelle d’une culture en crise – celle des Américains blancs de la classe ouvrière …

“JD Vance raconte l’histoire vraie de ce à quoi ressemble un déclin social, régional et de classe quand vous êtes né avec cela accroché autour de votre cou.”

Le Wall Street Journal l’a qualifié de “livre captivant” et le New York Times a déclaré qu’il s’agissait d’une “lecture essentielle”.

Le best-seller a été transformé en un film mettant en vedette Amy Adams, Glenn Close et Gabriel Basso en 2020 et réalisé par Ron Howard.

Le film, cependant, n’a pas été apprécié par les critiques et les téléspectateurs, ne gagnant que 25% de Rotten Tomatoes.

Hillbilly Elegy peut être diffusé sur Netflix avec un abonnement.