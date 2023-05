Qui est la femme de Jay Leno ? Tout ce qu’il faut savoir sur Mavis Leno – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Mavis Leno et Jay sont mariés depuis plus de 40 ans.

Mavis Leno est une philanthrope.

Jay Leno a été hospitalisé suite à des brûlures suite à un accident de voiture le dimanche 13 novembre 2022.

Jay a fait le point sur sa santé, révélant que sa femme le soutenait pour qu’il continue à conduire ses voitures classiques, le 23 mai 2023.

Jay Leno a révélé qu’il allait très bien après avoir été obligé de passer du temps à l’hôpital pour des brûlures après avoir travaillé sur certaines de ses voitures classiques en novembre. Il a admis qu’il allait « bien » et « faisait bien » dans une interview avec Page 6 le 23 mai 2023. Il a même plaisanté sur ce qui compte vraiment dans la reprise. « Écoutez, quand vous êtes dans ma position, quand vous êtes une célébrité, vous avez plus de chance que la plupart des gens », a-t-il déclaré. « En plus, c’est Hollywood. Tant que tu as l’air OK, tu es OK. Personne ne se soucie vraiment de ce que vous ressentez.

L’ancien Spectacle de ce soir l’hôte a été hospitalisé pour des brûlures le 13 novembre 2022. Le comédien a été emmené au Grossman Burn Center à la suite de l’incident et a annulé les apparitions pendant sa convalescence. « J’ai été gravement brûlé par un feu d’essence. Je vais bien. J’ai juste besoin d’une semaine ou deux pour me remettre sur pied », a-t-il déclaré dans un communiqué à Courrier quotidien. Tout au long de sa convalescence, il a eu sa femme Mavis Leno, 76, à ses côtés.

Lors de sa récente interview sur son rétablissement, il a déclaré que sa femme était toujours d’accord pour qu’il continue à travailler sur ses voitures classiques, même s’il avait l’effrayant rodage. , » il a dit Page 6.

Jay est l’un des comédiens les plus facilement reconnaissables en Amérique. Alors qu’il a fait ses débuts dans les clubs, il s’est rapidement fait connaître pour le co-hébergement invité Le spectacle de ce soir à remplir pour Johnny Carson. En 1992, Jay a repris l’émission, où il est resté animateur jusqu’en 2014, à l’exception d’une brève période où il est passé aux heures de grande écoute lorsque Conan O’Brien a animé l’émission. Après 20 ans derrière le bureau, Jay est passé à des projets plus personnels, se concentrant sur le stand-up et son amour des voitures, ce qui a conduit au spectacle Le garage de Jay Leno. Tout au long de sa carrière, Mavis a été à ses côtés. En savoir plus sur elle et sa relation avec Jay ici.

Jay et Mavis se sont rencontrés au début de sa carrière.

Bien avant que Jay ne commence à héberger Le spectacle de ce soir, même en tant qu’invité, il a rencontré Mavis, et le couple s’est immédiatement entendu. Elle se souvient l’avoir rencontré pour la première fois en janvier 1976, au célèbre Los Angeles Comedy Store dans une interview de 2014 avec Le Los Angeles Fois. Elle a dit qu’elle écrivait sa propre comédie quand elle était assise au premier rang et a vu Jay et l’a trouvé « magnifique ». Elle raconta leur première rencontre. « Quand il a fini son numéro le soir de notre rencontre, j’ai dû aller aux toilettes pour femmes. Ce que je ne savais pas, c’était dans le Comedy Store à l’époque, cette zone était le seul endroit où les comédiens pouvaient se retrouver. Alors quand je suis sortie de la salle de bain, il m’a dit : ‘C’est toi la fille en face ?' », a-t-elle dit, avant de noter que ça « avait progressivement évolué ».

Ils se sont mariés en 1980

Même si Mavis a déclaré qu’elle n’avait jamais prévu de se marier, elle a déclaré qu’une partie de la raison pour laquelle ils avaient choisi de se marier était qu’elle pouvait souscrire à la police d’assurance de Jay, qui, a-t-il admis, n’était « pas la plus romantique », mais cela a clairement fonctionné. bien parce qu’ils sont mariés depuis. Le mariage a clairement porté ses fruits et le comédien a jailli de sa femme à de nombreuses reprises. Jay a parlé des conseils de mariage qu’il donne aux gens dans une interview en 2019 avec Personnes. « Je dis toujours aux gars quand ils rencontrent une femme : épousez votre conscience. Épouse-toi avec quelqu’un qui est la personne que tu aimerais être », a-t-il dit.

Mavis a décidé de ne pas avoir d’enfants

Tout au long de leurs 42 années de mariage, Jay n’a jamais eu d’enfants. Mavis a admis qu’elle ne voulait pas d’enfants lorsqu’il a été profilé pour Le Washington Post en octobre 2014. Elle a également admis qu’elle n’avait pas l’intention d’avoir des enfants lorsqu’elle a été interrogée pour Le LA Times. Elle a parlé de regarder la dynamique du mariage dans des émissions classiques comme Les jeunes mariés et n’était pas fan de la façon dont les hommes parlaient de leur épouse. « Ces hommes passent tout leur temps à parler de ce qui traîne les femmes et à se demander comment peuvent-ils s’éloigner d’eux. Il est parfaitement évident que ce sont les femmes qui sont prises au piège », a-t-elle déclaré. La poste.

Bien qu’elle ait changé d’avis sur le mariage, elle a maintenu ses convictions sur la parentalité. « Je me souviens avoir dit à ma mère quand j’avais 7 ou 8 ans que je n’allais jamais me marier ni avoir d’enfants », a-t-elle déclaré au point de vente. « Pour moi, c’est comme ça que les femmes se font prendre. »

C’est une philanthrope

Alors que son mari est un gars drôle, Mavis a ses propres efforts, et ils sont assez sérieux. Elle est membre du conseil d’administration de la Feminist Majority Foundation depuis 1997. Elle est toujours présidente de la « Campagne pour les femmes et les filles afghanes », selon le site Web de l’organisation. Elle s’est vivement opposée au traitement réservé aux femmes par les talibans et a continué de faire campagne pour l’égalité des droits des femmes en Afghanistan. Mavis a fait de nombreuses apparitions dans les médias pour tenter de faire connaître sa campagne et ses efforts.

Mavis est très favorable à la carrière de Jay.

Être marié à un comédien n’est pas toujours facile. Même avec succès, il y a souvent de nombreuses nuits sur la route et des soirées tardives dans les clubs. Malgré les difficultés, Mavis a déclaré qu’au début, cela avait contribué à renforcer leur relation lors de son entretien avec Le LA Times. Traversant des moments difficiles, elle a déclaré que le fait que Jay soit « authentique » explique en partie pourquoi cela fonctionnait si bien. « Aussi constants que soient vos sentiments l’un pour l’autre, les circonstances de votre vie vont aller partout », a-t-elle déclaré. Les temps.

Mavis a également parlé de l’amour de l’ancienne émission de fin de soirée pour la comédie comme une partie importante de lui en 2014 Poste de Washington profil, en disant qu’il n’avait pas l’intention de ralentir. « Tout d’abord, il aime le faire mieux que tout ce qu’il fait », a-t-elle déclaré. « Tout le côté masculin de sa famille est comme ça. Je pense que tout ce qu’il avait fait dans la vie, il le ferait encore et le ferait jusqu’à sa mort.

