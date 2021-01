JASON Donovan est l’une des douze célébrités présentes sur la patinoire dans la série Dancing On Ice de cette année.

Nul doute que sa famille l’encouragera – sa femme Angela Malloch en particulier. Voici ce que nous savons de la femme de Jason …

Qui est Angela Malloch?

Angela Malloch est le partenaire de longue date de l’acteur et maintenant candidat à Dancing On Ice Jason Donovan.

Angela garde un profil très bas, donc on ne sait pas grand-chose d’elle. Mais quand elle a rencontré Donovan pour la première fois, elle travaillait comme régisseur à Londres.

En 2015, Malloch a créé une entreprise de vente de cadeaux pour garçons issus de sources éthiques. Son partenaire commercial n’était autre que Dawn Barlow, la femme du leader de Take That Gary.

Angela et Jason vivent à Notting Hill à Londres avec leurs trois enfants.

Quand Jason Donovan et Angela Malloch se sont-ils mariés?

Le couple s’est marié en célébrant le 40e anniversaire de Jason à Bali en mai 2008.

Ils se sont rencontrés pour la première fois 10 ans auparavant, lorsque Malloch travaillait comme régisseur sur la production en tournée de The Rocky Horror Picture Show. Donovan jouait dans la série à l’époque en tant que transsexuel Dr Frank-N-Furter.

Le couple a noué une amitié, qui s’est rapidement transformée en romance, mais leur relation a rapidement tourné au vinaigre en raison de la toxicomanie de Jason.

Peu de temps après la fin des choses, Angela a découvert qu’elle était enceinte.

Dans son autobiographie de 2007 Between The Lines: My Story Uncut, Jason a écrit que c’était ce moment qui l’avait incité à changer sa vie.

Il a écrit: «Si la relation avait une chance de fonctionner, m’a-t-elle dit, et si j’allais m’impliquer dans la vie de notre enfant, je devrais me remettre sur les rails. De manière permanente.

Le couple a donc donné une autre chance aux choses et a ensuite emménagé ensemble dans une maison de l’ouest de Londres.

Jason Donovan et Angela Malloch ont-ils des enfants?

Jason et Angela ont trois enfants ensemble.

Son aîné, Jemma, a 20 ans, et il a également un fils de 19 ans nommé Zac et une fille de neuf ans, Molly.

Jemma travaille actuellement comme actrice à Melbourne et son père manque énormément à son père, qui a posté une photo de sa fille sur Instagram, en écrivant « Tu nous manques tellement ».

Jason partage d’autres belles photos de famille sur sa page de médias sociaux.