Qui est la femme de Hunter Biden, Melissa Cohen ?

MELISSA Cohen est une activiste sud-africaine et réalisatrice de documentaires.

Elle est également copropriétaire de la société Tribal Worlds, une société basée à Los Angeles qui promeut la conservation indigène.

Melissa Cohen est écologiste et militante Crédit: ABC NOUVELLES

Qui est Mélissa Cohen ?

Melissa Cohen est originaire de Johannesburg, en Afrique du Sud, et a épousé le fils du président Joe Biden, Hunter Biden, en 2019.

Cohen avait 21 ans lorsqu’elle a déménagé aux États-Unis après avoir obtenu son diplôme en design d’intérieur du Greenside Design Center College of Design en Afrique du Sud.

Ayant grandi en Afrique du Sud, Cohen a déclaré avoir été élevée par une femme de la tribu, selon le Daily Mail.

Elle a dit que sa langue maternelle était le xhosa et qu’elle n’avait appris l’anglais qu’à l’âge de six ans.

Maintenant âgé de 35 ans, Cohen est un ardent défenseur des groupes environnementaux et a été membre de Greenpeace, un groupe qui a été formé dans les années 1970 pour dénoncer les dangers environnementaux.

“Mel n’a jamais été conventionnelle et s’il y a quelque chose d’anti là-bas, alors elle s’inscrira et clouera ses couleurs au mât”, a déclaré un ami au Daily Mail.

L’amie a poursuivi: “Elle aime les animaux et la nature et est ardemment anti-braconnage et ces derniers temps, elle s’est beaucoup exprimée sur l’antisémitisme.

“Elle est probablement l’esprit le plus libre que je connaisse et elle est profondément aimée de tous.”

À l’âge de 21 ans, Cohen s’est inscrite à un programme supplémentaire d’horticulture de l’UCLA, l’amenant à Los Angeles, en Californie, où elle a décidé de rester après avoir terminé le programme.

À l’époque, elle a commencé à sortir avec Jason Landver, un homme d’affaires local, et les deux se sont mariés à Los Angeles en 2011.

Ils ont divorcé en 2014 et un ami proche de Landver a déclaré au Daily Mail que le couple n’était pas compatible à long terme.

“Il voulait commencer une vie avec Melissa, s’installer et avoir des enfants, mais il ne pouvait jamais l’imaginer avec elle”, a expliqué un ami.

“Je me souviens qu’il a dit:” Je n’aurai jamais d’enfants avec cette fille.

Plusieurs années plus tard, Cohen a travaillé sur un documentaire intitulé Tribal Lands, une série destinée à présenter aux téléspectateurs les communautés tribales indigènes et à révéler comment elles avaient survécu.

Dans la vidéo, Cohen dit : “Je suis Melissa et je vais te ramener sur le continent où je suis né.””

Cependant, le film a été annulé en 2016 et n’a jamais été diffusé sur les plateformes de streaming.

Hunter Biden et Melissa Cohen se sont mariés en 2019 Crédit : Reuters

Quand Melissa Cohen et Hunter Biden se sont-ils mariés ?

Cohen a rencontré Hunter Biden par l’intermédiaire d’un des amis de Cohen en 2019.

L’ami a écrit le numéro de Cohen sur la main de Biden et a insisté pour qu’il l’appelle.

Il a rapidement raconté à Cohen son passé, y compris la mort de sa mère, de sa sœur et de son frère, sa lutte contre la dépendance et son divorce, et savait qu’il voulait l’épouser.

“Je suis instantanément tombé amoureux d’elle”, a déclaré Biden à ABC News. “Et puis je suis tombé amoureux d’elle de plus en plus chaque jour.”

Ils se sont mariés seulement six jours après leur rencontre lors d’une cérémonie privée à Los Angeles.

Leurs familles n’étaient pas présentes au mariage et ils ont appelé le père de Biden immédiatement après.

Joe Biden a remercié Cohen d’avoir “donné à mon fils le courage d’aimer à nouveau”.

Après le mariage, le couple est parti en lune de miel prolongée, et Cohen a déclaré à ABC News : “J’appellerais ça la phase de lune de miel, définitivement.

“Bien que j’aie tendance à être en phase de lune de miel pendant très longtemps.

“… Les choses n’ont pas été faciles à l’extérieur, mais à l’intérieur, les choses ont été incroyables.”

Melissa Cohen et Hunter Biden sont-ils en train de rompre ?

Le mariage de Biden et Cohen aurait des problèmes au milieu de l’enquête sur d’éventuelles violations fiscales ou de lobbying étranger.

Il a été conseillé au couple de rester hors de vue pendant que l’enquête se poursuit, et une source proche de Biden a déclaré qu’ils étaient “frustrés pendant le confinement”, a déclaré une source à PageSix.

“Le couple a l’impression d’être enfermé dans sa maison de Little Rock, Malibu, et est toujours surveillé par les services secrets”, a déclaré une source au New York Post.

Leur couverture des contacts par les services secrets combinée à l’enquête contre Biden a semé la discorde dans la relation du couple.

“[Biden] fouetté [Cohen] hors de ses pieds. Elle pensait qu’elle épousait un prince d’une grande famille américaine et qu’elle vivrait une vie enchantée avec lui”, a déclaré la source à PageSix.

“Mais la réalité est qu’il est un accident de train et la vie avec lui est très difficile à huis clos. Elle n’avait aucune idée de ce dans quoi elle s’embarquait.