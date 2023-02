HARRY Hill est un nom familier, mais il a aussi une femme importante à ses côtés.

Magda et Harry sont ensemble depuis des décennies, mais qui est-elle ?

Getty

Magda et Harry se sont mariés en 1996[/caption]

Qui est la femme de Harry Hill, Magda Archer ?

Magda Archer est mariée à l’homme drôle de télévision Harry Hill.

Le couple a trois enfants ensemble, Kitty Clover, Winifred Millicent et Frederica Aster.

Cependant, Harry avait précédemment déclaré qu’il regrettait d’avoir autant travaillé alors que ses enfants grandissaient.

Il a déclaré: «Je suis passé par une phase où j’ai fait trop de travail. Particulièrement quand je faisais TV Burp, j’étais physiquement là mais très distrait.

Quand Harry Hill a-t-il épousé Magda Archer ?

Harry et Magda se sont mariés en 1996, à Wandsworth, Londres et sont ensemble depuis.

La famille vit maintenant à Whitstable, dans le Kent.

Harry a dit dans le passé que sa femme Magda était l’amour de sa vie.

Magda Archer est-elle une artiste ?

Oui, Magda est une artiste.

Elle s’est formée au Ravensbourne College of Art, à la Chelsea School of Art et au Royal College of Art avant de produire une série d’expositions collectives.

Travaillant aux côtés de son mari, elle a été co-scénariste et illustratrice du Harry Hill Fun Book.

Certaines des illustrations produites pour le livre sont apparues dans Peter Blake About Collage au Liverpool Tate en 2000.

Magda a écrit et illustré un livre pour enfants, Watch Out Arthur! publié par Harper Collins.

En 2011, Magda a eu sa première exposition solo, Crazy Mad at the Cornerhouse, Manchester.

En 2012, les peintures de Magda ont été utilisées par Comme des Garçons pour leur campagne de chemises printemps/été.

Son travail peut être acheté à la Jealous Gallery où les prix varient de 35 £ à 550 £.

Les œuvres de Magda ont tendance à inclure des objets et des animaux aux couleurs vives aux côtés de dictons pleins d’esprit.

L’artiste compatriote Grayson Perry a déclaré sur les réseaux sociaux dans le passé que Magda était l’un de ses artistes préférés.

Est-ce que Magda Archer est sur les réseaux sociaux ?

Oui, Magda est sur les réseaux sociaux.

Elle peut être trouvée sur Instagram @magdaarcher où elle publie régulièrement ses œuvres.

En février 2023, elle compte plus de 24 000 abonnés sur la plateforme de médias sociaux.