L’icône de BOLLYWOOD Dilip Kumar, qui a été saluée comme l’un des plus grands acteurs indiens, est décédée aujourd’hui dans un hôpital de Mumbai à l’âge de 98 ans.

Sa femme de 55 ans actrice, Saira Banu, lui survit et a été à ses côtés jusqu’au dernier moment – mais que sait-on d’elle ?

Qui est Saira Banu et que savons-nous d’elle ? Crédit : Getty

Kumar était l’un des plus grands noms qui a dominé l’âge d’or du cinéma indien des années 1940 aux années 1960, bénéficiant d’une carrière de plus de 50 ans et de près de 60 films.

Il a été admis mardi dernier dans un hôpital non-Covid. « Il est décédé des suites d’une maladie prolongée à 7 h 30 », a annoncé son médecin.

Dilip Kumar restera dans les mémoires comme une légende du cinéma. Il a été doté d’un éclat sans précédent, grâce auquel le public de toutes les générations a été captivé.

En tant que l’un des premiers acteurs de la méthode du pays, il a souvent été comparé à Marlon Brando, un autre adopteur précoce de la technique.

Dilip Kumar et sa femme de 55 ans Saira Banu Crédit : Getty

Qui est la femme de Dilip Kumar, Saira Banu ?

Saira est l’une des actrices les plus connues de Bollywood, désormais veuve de son mari, Dilip Kumar de 55 ans.

Elle avait 16 ans lorsqu’elle a commencé à travailler pour ses débuts dans des films hindis en 1960.

Banu a ensuite commencé une formation de danseuse et ses films ont présenté davantage sa danse.

Le couple s’est rencontré par l’intermédiaire d’amis de la famille et, lorsqu’ils se sont réunis, elle a déclaré: « Dilip saab pensait que j’étais encore trop jeune. Et il a toujours été conscient qu’il était un peu plus âgé pour moi.

« Pas seulement cela, il a même estimé que je n’étais pas une héroïne car j’étais très timide et calme. »

Quand Dilip Kumar et sa femme Saira Banu se sont-ils mariés ?

Dilip et Saira se sont mariés en 1966. Elle avait 22 ans et Kumar 44 ans à l’époque.

Dilip Kumar et sa femme Saira Banu posent sur le tapis rouge lors de la première du film hindi ‘Jab Tak Hai Jaan’ à Mumbai Crédit : AFP

Dilip Kumar et Saira Banu ont-ils des enfants ?

Kumar révélé dans ses mémoires de 2014 Dilip Kumar : La substance et l’ombre que Banu est tombée enceinte en 1972 mais a développé une hypertension artérielle au cours de son huitième mois de grossesse, et les médecins n’ont pas pu sauver le bébé, qui avait été étranglé par le cordon ombilical.

Après cela, le couple a décidé de ne pas avoir d’enfants, estimant que c’était « la volonté de Dieu ».

Qu’a dit Saira Banu à propos de la mort de Dilip Kumar ?

Dans ses derniers jours, Saira a déclaré au Times of India : « C’est par amour et non par contrainte que je m’occupe de Dilip saab.

« Je ne cherche pas des louanges pour être qualifiée d’épouse dévouée.

« Juste le toucher et le câliner est la meilleure chose au monde qui m’arrive. Je l’adore et il est mon souffle lui-même.

A l’annonce de sa mort, elle a déclaré : » Dieu m’a arraché ma raison de vivre. Sans Sahab.

« Je ne pourrai penser à rien. Tout le monde, s’il vous plaît, priez. »