KELLIE Chauvin était la femme de Derek Chauvin, l’officier du Minnesota qui a tué George Floyd après s’être agenouillé sur le cou jusqu’à ce qu’il soit asphyxié.

Chauvin a «trahi le badge» en arrachant les derniers moments de sa vie à George Floyd, ont affirmé les procureurs lors des plaidoiries de clôture du procès le 19 avril.

Qui est Kellie Chauvin?

Kellie Chauvin était L’épouse de Derek Chauvin.

Le joueur de 46 ans est née au Laos en 1974. Sa famille a fui en Thaïlande en 1977 après la guerre.

C’est une ancienne radiologue et reine de beauté, qui a remporté le titre de Mme Minnesota en 2018.

Selon Villes jumelles, Kellie est entrée dans le spectacle à la demande d’un copain.

Kellie a expliqué qu’elle voulait représenter la communauté Hmong, car elle avait été victime d’intimidation lorsqu’elle était enfant. patrimoine, apparence et statut de réfugié.

Elle a apporté une aide financière à plusieurs organisations à but non lucratif et petites entreprises Hmong.

La mère de deux enfants a également fait du bénévolat comme traductrice dans les hôpitaux locaux, tout en faisant de son domicile un «havre de paix» pour les femmes Hmong qui traversent des moments difficiles.

Elle a déclaré: «Je les aide à trouver un logement et un emploi et leur fournit les ressources dont elles ont besoin pour réussir.

«Il suffit d’une seule personne pour faire la différence.»

Actualités Vantu a déclaré que l’emploi le plus récent de Kellie était de vendre des maisons pour l’agent immobilier Re / Max.

Son ex-mari, l’agent de police blanc Derek Chauvin, a été jugé alors qu’il fait face à des accusations pour meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de George Floyd.

L’arrestation de Floyd a été filmée, où il a pu être entendu plaider « Je ne peux pas respirer » pendant que Chauvin appuyait son genou sur son cou pendant près de neuf minutes.

Chauvin a été renvoyé du département de police de Minneapolis et le verdict du procès pour meurtre de George Floyd devrait arriver dès cette semaine.

Les quatre agents impliqués dans l’arrestation ont été licenciés.

Qu’a dit Kellie Chauvin à propos de la mort de George Floyd?

Une Kellie Chauvin en détresse a publié une déclaration via elle Avocat de Minneapolis, Sekula Law Offices, au moment de la mort de Floyd.

Ça dit: «Kellie est dévastée par la mort de M. Floyd et sa plus grande sympathie va à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui pleurent cette tragédie.

«Elle a demandé la dissolution de son mariage avec Derek Chauvin.

«Bien que Mme Chauvin n’ait pas d’enfants de son mariage actuel, elle demande respectueusement que ses enfants, ses parents aînés et sa famille élargie bénéficient de la sécurité et de l’intimité pendant cette période difficile.

Ses commentaires ont attiré la sympathie sur Facebook, avec des goûts de Addison Steiner postant que «Kellie est une de mes amies. Je la connaissais avant qu’elle n’épouse Derek.

«C’est une femme gentille, douce et compatissante. Prières pour elle.

Marilyn Sychra a ajouté: «Je prie pour la paix et le réconfort pour cette dame. Elle n’a rien à voir avec les actions contre M. Floyd.

Brandi Cross a écrit: «Mes prières vont aussi à toi Kellie.

« Votre vie a changé en un instant et est terminée comme vous l’avez connue. »

Pourquoi Derek et Kellie Chauvin divorcent-ils?

Kellie Chauvin a demandé le divorce de Derek Chauvin le 28 mai 2020, trois jours après la mort horrible de George Floyd.

L’ancienne Mme Minnesota a déclaré que «la rupture irrémédiable» de leur relation était à blâmer pour avoir mis fin à leur mariage de 10 ans.

Selon des documents judiciaires obtenus par The Sun, Kellie a déclaré dans un dossier judiciaire qu’elle ne voulait ni argent ni aide financière de son ex-flic, bien qu’elle soit un agent immobilier au chômage.

« [The] l’intimée est pleinement capable de subvenir à ses besoins », déclare le dépôt.

Kellie et son mari séparé ont renoncé à leurs droits à une «pension alimentaire temporaire ou permanente» l’un de l’autre, selon les documents judiciaires.

Quand se sont-ils mariés et ont-ils des enfants?

Kellie a épousé Derek Chauvin en 2010, après que le couple se soit rencontré et soit tombé amoureux alors qu’elle travaillait comme radiologue dans un hôpital.

Le couple n’a pas d’enfants, mais Kellie n’en a pasdeux enfants de sa relation précédente avec son ex-mari Kujay Xiong.

Chauvin, 44 ans, est devenu le centre de des foules de manifestations de rue et une enquête fédérale.

Les archives du conseil municipal de Minneapolis montrent que Chauvin a joué au clair de lune en tant que videur dans une discothèque latine du centre-ville.

Un aspect très différent a été dépeint dans un profil de journal de 2018 de son épouse désormais séparée lorsque Kellie a parlé d’être un réfugié laotien et de devenir la première Hmong Mme Minnesota.

Elle a déclaré à la St Paul Pioneer Press qu’ils s’étaient rencontrés lorsqu’il avait déposé un suspect dans un hôpital de Minneapolis où elle travaillait.





Kellie a déclaré: «Sous cet uniforme, c’est juste un softie. C’est un vrai gentleman.

«Il m’ouvre toujours la porte, met toujours mon manteau pour moi.

« Après mon [previous] divorce, j’avais une liste de choses indispensables si jamais je devais être dans une relation, et il convenait à tous.